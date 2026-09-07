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Notfall, Krankenhaus: Große Sorge um Königin Margrethe

SR
von
Ältere Frau mit Stock und rosa Oberteil geht auf belebter Straße, andere Personen um sie herum.
© APA/AFP/VALENTINE CHAPUIS
Nach einem medizinischen Notfall wurde Altkönigin Margrethe II. am Sonntag überraschend ins Krankenhaus eingeliefert.
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Die Beisetzung des norwegischen Königs Harald V. findet am Mittwoch in Oslo statt. Die Altkönigin wurde am Sonntag wegen gesundheitlicher Probleme in eine Klinik gebracht. Wie dänische Medien übereinstimmend berichten, muss Margrethe II. nun für mehrere Tage im Krankenhaus bleiben, um dort medizinisch beobachtet zu werden. Damit verpasst die beliebte Monarchin auch die Beisetzung, die am Mittwoch stattfinden soll. Der Patientin gehe es den Umständen entsprechend gut und sie sei guter Stimmung.

Sorge um die Altkönigin

Der Grund für den aktuellen Aufenthalt in der Klinik ist ein schmerzhafter Bluterguss im Hüftbereich sowie eine leichte Dehydrierung. Für Margrethe II. ist es bereits der dritte Aufenthalt im Krankenhaus in diesem Jahr. Die Ärzte möchten kein Risiko eingehen und behalten das dänische Staatsoberhaupt daher für weitere Untersuchungen stationär vor Ort.

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Die bisherigen Spitalaufenthalte

Die gesundheitlichen Probleme der Altkönigin häuften sich in den vergangenen Monaten massiv:

  • Im Mai wurde sie wegen akuter Brustschmerzen (Angina pectoris) in der Universitätsklinik behandelt.
  • Kurz nach ihrer Entlassung trat eine größere Einblutung im Hüftbereich auf.
  • Nun sorgt der erneute Vorfall am Sonntag für besorgte Blicke im Palast.

Übergabe der Macht

Bereits Anfang 2024 hatte Margrethe II. überraschend abgedankt. Sie übergab den Thron nach 52 Jahren als dänisches Staatsoberhaupt an ihren Sohn, König Frederik X. Der plötzliche Schritt war damals ein historisches Ereignis für das gesamte Land, das nun erneut in Sorge um die Gesundheit der Altkönigin im Krankenhaus bangt.

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