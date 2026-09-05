Der letzte Weg von Norwegens König Harald V.

Am Mittwoch wird König Harald V. feierlich beigesetzt und zahlreiche Royals haben sich bereits angesagt.

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Am 9. September um 13 Uhr nehmen Familie, Freunde und das norwegische Volk in Oslo Abschied von dem Monarchen. Das teilte das Königshaus mit. Der Tag soll im Kreis der engsten Familie in der Schlosskapelle beginnen, wie die Nachrichtenagentur NTB berichtete. Der Sarg mit dem König soll dann in einem großen Trauerzug zum Osloer Dom überführt werden. An der Prozession nehmen laut der Agentur die Königsfamilie, Repräsentanten des öffentlichen Lebens und Gäste aus dem In- und Ausland teil.

König Haakon VIII. © APA

Das dänische Königspaar sagte seine Teilnahme an dem Begräbnis am Sonntag bereits zu – König Frederik und Königin Mary verschieben dafür einen Staatsbesuch in Belgien. Zum Begräbnis reisen auch alle erwachsenen Mitglieder des schwedischen Königshauses an. Neben dem Königspaar Carl XVI. Gustaf und Silvia, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel, Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia sowie Prinzessin Madeleine kommt auch deren Ehemann Christopher O‘Neill zur Beisetzung in Oslo. In der Domkirche findet die Trauerfeier statt – wie schon bei Haralds Vater König Olav im Jänner 1991. Im Anschluss soll laut NTB ein weiterer Trauerzug – dann in deutlich kleinerem Rahmen – zur letzten Ruhestätte des Königs in der Kirche von Akershus folgen.

Königin Mette-Marit © Kongehuset

Besucher können noch Abschied nehmen Familie

König Harald V. von Norwegen war am frühen Freitagmorgen gestorben. Den Thron hat sein Sohn, der neue König Haakon VIII., geerbt. Haralds Sarg befand sich nach seinem Tod in einem Saal des Königsschlosses in Oslo. Am Montag wurde er in die Schlosskapelle gebracht. Als Sargträger fungierten dabei neben dem neuen König Haakon VIII. und Kronprinzessin Ingrid Alexandra auch weitere Kinder des Königshauses. Darunter auch Marius Borg Høiby, der mit Fußfessel und unter speziellen Auflagen am Trauerzug teilnehmen durfte.

Gedenk-Gottesdienst in Oslo © APA/AFP/NTB/CORNELIUS POPPE

Auch am 9. September soll der Skandal-Prinz bei der Beisetzung dabei sein. Fraglich ist nur, ob auch die neue Königin Mette-Marit dem Begräbnis beiwohnen kann. Sie wurde nach ihrer Lungentransplantation kurzfristig wieder im Krankenhaus behandelt. Öffentlich. Bis zum Tag vor der Beisetzung können Besucherinnen und Besucher dort nach Angaben des Hofs seit letztem Dienstag langsam an dem bewachten Sarg vorbeigehen, um Harald persönlich die letzte Ehre zu erweisen.