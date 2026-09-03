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Meghan trauert um "Freundin und Mentorin"

SR
von
Meghan Markle London
© APA/AFP/ADRIAN DENNIS
Nach dem traurigen Tod der Frauenrechtlerin Gloria Steinem nimmt Meghan Markle mit emotionalen Worten auf Instagram Abschied von ihrer Mentorin.
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Nach dem Tod der bekannten Aktivistin Gloria Steinem am Mittwoch meldete sich die Herzogin am Donnerstag zu Wort. Auf Instagram widmete Meghan Markle ihrer engen Freundin und Mentorin Gloria Steinem rührende Zeilen, um ihr großes Erbe zu würdigen. Sie zeigte sich dankbar dafür, dass ihre wegbegleitende Freundin in den letzten Wochen und Tagen genau gewusst habe, wie sehr sie geliebt und bewundert wurde.

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Kampf für die Gerechtigkeit

Die einstige Schauspielerin schwärmte von den vielen Auszeichnungen der Frauenrechtlerin und blickte auf ihre gemeinsamen Bemühungen zurück. Sie dachten oft darüber nach, wie sie dieser komplizierten Welt helfen könnten, gerechter zu werden. Zudem teilte sie ihre absolute Lieblingsgeschichte über ihre treue Freundin Gloria Steinem: Eine Frau sprach die Aktivistin voller Ehrfurcht an und wollte ihr ihre junge Tochter vorstellen, schämte sich aber, weil das Mädchen vielleicht nicht wusste, wer sie war. Die legendäre Feministin antwortete daraufhin: "Es ist nicht wichtig, ob sie weiß, wer ich bin. Wichtig ist, dass sie weiß, wer SIE ist."

Ein bewegender Abschiedsgruß

Der lange Beitrag endete mit den emotionalen Abschiedsworten: "Ruhe in Frieden und ruhe in Stolz. Schau dir an, was du für uns alle getan hast. Danke." Zu dem Beitrag teilte Meghan Markle ein sonniges Foto der beiden, auf dem sie gemeinsam auf Gartenstühlen sitzen. Die in Ohio geborene Aktivistin prägte die moderne Frauenbewegung maßgeblich und setzte sich bei zahlreichen Märschen und Kundgebungen für folgende Themen ein:

  • Das Recht auf Abtreibung.
  • Den Zusatzartikel zur Gleichberechtigung.
  • Die politische Stärkung von Frauen.

Vorbild für Meghan

Zudem war Gloria Steinem an der Gründung des Magazins "New York" beteiligt, rief die Zeitschrift "Ms." ins Leben und half bei der Gründung des National Women's Political Caucus. Für Meghan Markle bleibt sie ein unvergessenes Vorbild.

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