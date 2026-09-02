oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Wirbel

Harry & Meg: Verbote und Warnung für andere Eltern!

SR
von
Ein Mann und eine Frau sitzen nebeneinander und unterhalten sich freundlich.
© APA/AFP/RAUL ARBOLEDA
Nach ihrer überraschenden Rückkehr nach England sorgen Prinz Harry und Herzogin Meghan an der neuen Schule ihrer Kinder für dicke Luft.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Nachricht von der Rückkehr nach England kam für viele völlig überraschend, doch nun versucht das Herzogspaar von Sussex, sich in den britischen Cotswolds ein neues Leben aufzubauen.

Menschen mit Regenschirmen überqueren eine Steinbrücke vor alten Häusern im regnerischen Bourton-on-the-Water.
Bild einer Region in den Cotswolds, Bourton-on-the-Water. © APA/AFP/JUSTIN TALLIS

Dicke Luft bei Eltern

Ein großer Schritt für die gesamte Familie, denn die gemeinsamen Kinder sollen vor Ort eine private Schule besuchen. Doch noch bevor das erste Schuljahr richtig begonnen hat, sorgt die Ankunft der royalen Familie für dicke Luft unter den anderen Eltern. Wie das US-Portal "PageSix" berichtet, sollen betroffene Familien bereits vorab offizielle Warnschreiben erhalten haben, in denen strenge Sicherheitsregeln aufgeführt wurden.

Auch interessant

Sorge um Mette-Marit: Spital & Komplikationen

Warum erwähnte König Haakon nicht seinen Sohn?

US-Politiker wirft Ex-Prinz Andrew Sexualverbrechen vor

Mehrere britische Zeitungen berichten über die Rückkehr von Harry und Meghan nach Großbritannien.
Mehrere britische Zeitungen berichten über die Rückkehr von Harry und Meghan. © Getty Images

Strenge Regeln für Eltern

In den Schreiben wird darauf hingewiesen, dass manche Familien an der Schule ein extrem starkes öffentliches und mediales Interesse auf sich ziehen könnten. Um ein sicheres und geschütztes Umfeld zu garantieren, wurden strenge Regeln aufgestellt. Eltern und Betreuer wurden konkret an folgende Maßnahmen erinnert:

  • Sie dürfen andere Kinder nicht ohne Erlaubnis fotografieren oder filmen.
  • Sie dürfen keine Fotos von Schülern in den sozialen Medien teilen.
  • Sie dürfen keine privaten Details über andere Familien im Internet verbreiten.

Mit diesen Vorgaben möchten Prinz Harry und Herzogin Meghan die Privatsphäre ihrer Kinder im Alltag schützen.

Schulen im Visier

Für welche private Schule sich das Paar konkret entschieden hat, ist derzeit nicht öffentlich bekannt. Ein Insider offenbarte jedoch, dass sich das Paar noch vor dem Umzug nach England an mehrere Schulen gewandt hatte. Zuvor lebten Prinz Harry und Herzogin Meghan knapp sechs Jahre lang in der kalifornischen Enklave Montecito. Ihre dortige Luxusvilla wollen sie jedoch vorerst behalten, da sie planen, lediglich für einen längeren Zeitraum in Großbritannien zu wohnen. Mit den neuen Regeln wollen Prinz Harry und Herzogin Meghan für Sicherheit sorgen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

US-Politiker wirft Ex-Prinz Andrew Sexualverbrechen vor

House of Auster: Wiens erstes ''Shoppable Apartment''

Ohne Mette-Marit! König Haakon VIII. legt Eid ab

Sind Sie shoppingsüchtig?

Harry & Meg: Verbote und Warnung für andere Eltern!

Sorge um Mette-Marit: Spital & Komplikationen

Die Europakarte

Warum erwähnte König Haakon nicht seinen Sohn?

Lugner präsentiert Opernball-Prinzessin

Überraschungsteam Dallas 'hungrig' auf mehr