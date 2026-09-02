Harry & Meg: Verbote und Warnung für andere Eltern!

Nach ihrer überraschenden Rückkehr nach England sorgen Prinz Harry und Herzogin Meghan an der neuen Schule ihrer Kinder für dicke Luft.

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Die Nachricht von der Rückkehr nach England kam für viele völlig überraschend, doch nun versucht das Herzogspaar von Sussex, sich in den britischen Cotswolds ein neues Leben aufzubauen.

Bild einer Region in den Cotswolds, Bourton-on-the-Water. © APA/AFP/JUSTIN TALLIS

Dicke Luft bei Eltern

Ein großer Schritt für die gesamte Familie, denn die gemeinsamen Kinder sollen vor Ort eine private Schule besuchen. Doch noch bevor das erste Schuljahr richtig begonnen hat, sorgt die Ankunft der royalen Familie für dicke Luft unter den anderen Eltern. Wie das US-Portal "PageSix" berichtet, sollen betroffene Familien bereits vorab offizielle Warnschreiben erhalten haben, in denen strenge Sicherheitsregeln aufgeführt wurden.

Mehrere britische Zeitungen berichten über die Rückkehr von Harry und Meghan. © Getty Images

Strenge Regeln für Eltern

In den Schreiben wird darauf hingewiesen, dass manche Familien an der Schule ein extrem starkes öffentliches und mediales Interesse auf sich ziehen könnten. Um ein sicheres und geschütztes Umfeld zu garantieren, wurden strenge Regeln aufgestellt. Eltern und Betreuer wurden konkret an folgende Maßnahmen erinnert:

Sie dürfen andere Kinder nicht ohne Erlaubnis fotografieren oder filmen.

Sie dürfen keine Fotos von Schülern in den sozialen Medien teilen.

Sie dürfen keine privaten Details über andere Familien im Internet verbreiten.

Mit diesen Vorgaben möchten Prinz Harry und Herzogin Meghan die Privatsphäre ihrer Kinder im Alltag schützen.

Schulen im Visier

Für welche private Schule sich das Paar konkret entschieden hat, ist derzeit nicht öffentlich bekannt. Ein Insider offenbarte jedoch, dass sich das Paar noch vor dem Umzug nach England an mehrere Schulen gewandt hatte. Zuvor lebten Prinz Harry und Herzogin Meghan knapp sechs Jahre lang in der kalifornischen Enklave Montecito. Ihre dortige Luxusvilla wollen sie jedoch vorerst behalten, da sie planen, lediglich für einen längeren Zeitraum in Großbritannien zu wohnen. Mit den neuen Regeln wollen Prinz Harry und Herzogin Meghan für Sicherheit sorgen.