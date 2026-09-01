Warum erwähnte König Haakon nicht seinen Sohn?

Bei seiner Rede zur Nation hat König Haakon eine bestimmte Person nicht erwähnt: seinen Sohn. Dafür gibt es einen triftigen Grund.

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Am Samstag, dem 29. August, trat König Haakon VIII. (53) zum ersten Mal als Norwegens neues Staatsoberhaupt in der Öffentlichkeit auf. Ein Tag zuvor war sein Vater, König Harald V., verstorben. In seiner Rede erwähnte Haakon seine Frau, nun Königin Mette-Marit (53), und seine Tochter, Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22), so das schwedische Magazin "Svensk Damtidning". Jedoch fehlte ein Name: der seines Sohnes Prinz Sverre Magnus (20).

Dabei hat der neue König nicht seinen eigenen Sohn vergessen. Wie das schwedische Magazin erklärt, trägt Prinz Sverre Magnus, anders als seine Eltern und seine Schwester, nicht den Titel "Königliche Hoheit". Er hat nur den Titel "Hoheit". Mit dem Thronwechsel steigen Ingrid Alexandra zur Kronprinzessin und Mette-Marit zur Königin auf. Sverre Magnus bleibt hingegen ein Prinz. Er gehört weiterhin der königlichen Familie an, ist aber kein Teil des Königshauses, also jenen Familienmitgliedern, die offiziell für die Krone tätig sind. Diese Unterscheidung ist in Norwegen verfassungsrechtlich verankert.

Norwegens Prinz Sverre Magnus © APA/AFP/NTB/TERJE PEDERSEN

Studium steht an

In der Sendung "Sverige Live" vom schwedischen People-Portal "Hänt" wurde dieses Thema von einem Royals-Experten behandelt. Ebba von Sydow (45) vergleicht das norwegische mit dem schwedischen System. In Schweden tragen Prinz Carl Philip (47) und Prinzessin Madeleine (44) beide den Status "Königliche Hoheit". Der Experte sagt: "In Norwegen hat man Ingrid-Alexandras jüngeren Bruder davon ausgenommen. Er ist "nur" Prinz."

Prinz Sverre Magnus hat im Frühling 2026 immer wieder offizielle Termine seiner Familienmitglieder, die verhindert waren, übernommen. Zudem startet bald sein Bachelorstudium in Business Management am Forward College. Drei Wochen vor dem Tod von König Harald teilte das norwegische Königshaus offiziell mit, dass Sverre Magnus zunächst in Lissabon, dann später in Paris und Berlin studieren wird.

Rolle von Sverre Magnus unbekannt

Somit verbringt der Prinz sein erstes Studienjahr weit entfernt von Oslo. Königsexperte Roger Lundgren erklärt gegenüber "Hänt": "Ich hatte gehofft, dass Prinz Sverre den Titel "Königliche Hoheit" erhalten würde, aber ich erwarte nicht, dass er ein aktives Mitglied des Königshauses sein wird. Dennoch wird man ihn brauchen."

Welche Rolle Prinz Sverre Magnus in der Zukunft übernehmen wird, ist aktuell noch unklar. König Haakon hat in seiner Rede angekündigt: "Die Königin, Kronprinzessin Ingrid Alexandra und ich werden stets versuchen, die Lebensumstände verschiedener Menschen nachzuvollziehen." Jedoch werden in den nächsten Jahren neben dem Prinzen auch die Kronprinzessin vorrangig studieren und nur ausgewählte Termine übernehmen.