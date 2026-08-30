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Heißes Gerücht

Wird SIE jetzt die heimliche Norwegen-Königin?

Vier Menschen in dunkler Kleidung bei einem Gedenkgottesdienst in einer Kirche.
© EPA
Nach dem Tod von König Harald übernimmt Haakon den Thron in Norwegen. Während Mette-Marit geschwächt ist, rückt ihre Tochter Ingrid Alexandra plötzlich in den Fokus.
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Mit dem Tod von König Harald am Freitag bestieg Haakon (53) den Thron in Norwegen. An der Seite des neuen Königs stehen seine Ehefrau, Königin Mette-Marit (53), und seine Tochter Ingrid Alexandra (22). Doch Mette-Marit kämpft mit gesundheitlichen Herausforderungen sowie familiären Belastungen und einer Verbindung zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Von 2011 bis 2014 pflegte sie eine Freundschaft mit Epstein und verbrachte 2013 mehrere Tage auf dessen Anwesen in Palm Beach. In einem TV-Interview im März erklärte sie, Epstein habe sie "manipuliert und getäuscht".

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Haakon VIII. und  Ingrid Alexandra. © EPA

Familiäre Sorgen und gesundheitliche Probleme

Zudem wurde ihr Sohn Marius Borg Høiby (29) im März wegen zweier Vergewaltigungen zu vier Jahren Haft verurteilt. Er befindet sich unter strengen Auflagen in U-Haft auf Schloss Skaugum, da das Urteil wegen seiner Berufung bisher nicht rechtskräftig ist. Auch gesundheitlich ist die Königin belastet: Am 17. Juni gab der Palast bekannt, dass sie eine Spenderlunge transplantiert bekommen hat. Am 19. Juli sagte Haakon über Mette-Marit: "Es ist der Anfang eines ziemlich langen Weges, bis sie wieder ganz die Alte ist."

Vier Menschen in schwarzer Trauerkleidung gehen an einem Friedhof entlang.
© APA/AFP/ODD ANDERSEN

Neue Aufgaben für die Kronprinzessin

Während Mette-Marit Erholung benötigt, rückt ihre Tochter Ingrid Alexandra verstärkt in den Mittelpunkt. Als neue Kronprinzessin übernimmt die 22-Jährige wichtige Repräsentationsaufgaben und steht ihrem Vater als offizielle Stellvertreterin zur Seite. Bereits in den letzten beiden Tagen trat sie an der Seite von Haakon auf. Schon König Harald lobte zu Lebzeiten ihre Art, auf Menschen zuzugehen, weshalb sie in Norwegen als bodenständig und nahbar gilt.

Fünf Personen posieren festlich gekleidet vor einem Weihnachtsbaum im prunkvollen Raum.
epa13196243 (FILE) - Members of the Norwegian royal family Crown Prince Haakon, Crown Princess Mette-Marit, and Princess Ingrid Alexandra, pose with King Harald and Queen Sonja during the annual Christmas photo shoot at the Royal Palace in Oslo, Norway, 19 December 2024 (reissued 28 August 2026). King Harald V died at Oslo University Hospital at the age of 89, according to an official statement released by the Royal House of Norway on 28 August 2026. EPA/STIAN LYSBERG SOLUM NORWAY OUT © EPA

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