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Sindelburg

Wald gerettet: 180 Feuerwehrler im Hitzeeinsatz

Feuerwehr löscht nachts ein großes brennendes Holzlager am Straßenrand.
© Bfkdo Amstetten / FF Oed
Dramatischer Feuerwehreinsatz im Bezirk Amstetten: Ein brennender Holzstoß bei Sindelburg (Gemeinde Wallsee) hat kurz vor Mitternacht einen Großalarm ausgelöst.
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Wegen der enormen Hitzeentwicklung, des aufwendigen Wasserversorgung – Relaisleitung und Pendelverkehr – und der bedrohlichen Nähe zu einem Wald schnellte die Alarmstufe auf B3 hoch.

Feuerwehrleute löschen nachts einen großen Brand in einem Waldstück mit Wasserschläuchen.
Hot! Hot! Hot! © Bfkdo Amstetten / FF Oed

Zwölf Feuerwehren rückten an, kämpften unter Atemschutz gegen die Flammen – und retteten den angrenzenden Wald. „Wir konnten Schlimmeres verhindern", so Einsatzleiter Harald Haselmayr, Kommandant der FF Sindelburg.

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Stundenlang dauerten die Nachlöscharbeiten, das Holz musste maschinell verteilt werden. Insgesamt 180 Feuerwehrmitglieder standen im Einsatz – auch Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber eilte beratend zur Stelle.

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