Sindelburg
Wald gerettet: 180 Feuerwehrler im Hitzeeinsatz
Wegen der enormen Hitzeentwicklung, des aufwendigen Wasserversorgung – Relaisleitung und Pendelverkehr – und der bedrohlichen Nähe zu einem Wald schnellte die Alarmstufe auf B3 hoch.
Zwölf Feuerwehren rückten an, kämpften unter Atemschutz gegen die Flammen – und retteten den angrenzenden Wald. „Wir konnten Schlimmeres verhindern", so Einsatzleiter Harald Haselmayr, Kommandant der FF Sindelburg.
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Stundenlang dauerten die Nachlöscharbeiten, das Holz musste maschinell verteilt werden. Insgesamt 180 Feuerwehrmitglieder standen im Einsatz – auch Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber eilte beratend zur Stelle.
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