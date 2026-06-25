Wald gerettet: 180 Feuerwehrler im Hitzeeinsatz

Dramatischer Feuerwehreinsatz im Bezirk Amstetten: Ein brennender Holzstoß bei Sindelburg (Gemeinde Wallsee) hat kurz vor Mitternacht einen Großalarm ausgelöst.

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Wegen der enormen Hitzeentwicklung, des aufwendigen Wasserversorgung – Relaisleitung und Pendelverkehr – und der bedrohlichen Nähe zu einem Wald schnellte die Alarmstufe auf B3 hoch.

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Zwölf Feuerwehren rückten an, kämpften unter Atemschutz gegen die Flammen – und retteten den angrenzenden Wald. „Wir konnten Schlimmeres verhindern", so Einsatzleiter Harald Haselmayr, Kommandant der FF Sindelburg.

Stundenlang dauerten die Nachlöscharbeiten, das Holz musste maschinell verteilt werden. Insgesamt 180 Feuerwehrmitglieder standen im Einsatz – auch Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber eilte beratend zur Stelle.