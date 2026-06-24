Charity
Golf für gute Herzen: Löwenherz-Turnier sammelt für NÖ-Notfälle
20 Flights mit je vier Spielern gingen an den Start, der Reinerlös fließt direkt in den Löwenherz-Fonds der Volkshilfe NÖ.
SEIT 2011 FÜR MENSCHEN IN NOT! Der Fonds hilft bei persönlichen Schicksalsschlägen und familiären Katastrophen in Niederösterreich – gespeist durch Gala, Auktion und eben das Golf-Turnier. Volkshilfe-Präsident Prof. Ewald Sacher: „Es ist ein Zeichen für Zusammenhalt, Solidarität und Menschlichkeit. Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer trägt dazu bei, Menschen in Not zu helfen!"
DIE SIEGER! Brutto-Damen: Christa Neumayer, Brutto-Herren: Clemens Farthofer. Netto A: Wolfgang Reeh, Netto B: Reinhart Neumayer, Netto C: Wilhelm Binder. Das 4er-Scramble gewannen Franz Mayer, Karin Troll, Arno Hollerer und Ramona Frühwirth.
Sportliche Leitung: Nikolas Ambrozy. Hauptsponsoren: Leasys, Dataplexx, Auto Ebner und Wiener Städtische Versicherung.
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