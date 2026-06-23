Magische Sommernacht in der Amethyst Welt Maissau

Geheimnisvolle Kristallschädel, Zaubershow und Austro-Pop: Die Amethyst Welt Maissau lädt am 27. Juni zum Sommernachtfest.

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Geheimnisvolle Kristallschädel, verblüffende Zauberkunst und beste Austro-Pop-Stimmung: Die Amethyst Welt Maissau lädt am 27. Juni zum traditionellen Sommernachtfest und verspricht einen Abend voller Magie, Musik und Unterhaltung für die ganze Familie, bei freiem Eintritt.

Im Mittelpunkt steht die neue Sonderausstellung "Kristallschädel – Schlüssel zu verborgenen Welten?", die sich seit ihrer Eröffnung zu einem echten Besuchermagneten entwickelt hat. Die rätselhaften Kultobjekte gelten als eines der großen Mysterien der Archäologie und faszinieren Besucher aus aller Welt.

"Seit der Eröffnung erleben wir einen regelrechten Run auf das Edelsteinhaus", freut sich Geschäftsführer Gerhard Stark. Besonders die Legende der 13 Kristallschädel der Maya beflügle die Fantasie vieler Gäste. Der Überlieferung nach sollen die Schädel uraltes Wissen bewahren und erst ihre Wiedervereinigung über das Schicksal der Menschheit entscheiden. Gleich zwei dieser legendären Kristallschädel sind derzeit in Maissau zu sehen.

Zauberer mitten unter den Gästen

Amethyst Welt Maissau © Amethyst Welt Maissau

Passend zur geheimnisvollen Ausstellung verwandelt sich der weitläufige Amethyst-Park am Samstagabend in eine stimmungsvolle Erlebniswelt aus Licht, Musik und Kulinarik. Für magische Momente sorgt Zauberkünstler Stefan Gruber, der zwischen 17.30 und 19.30 Uhr direkt unter den Besuchern unterwegs ist und mit seinen Illusionen für Staunen sorgen wird.

Ab 19 Uhr übernimmt die Maissauer Austro-Pop-Band Mizzitant die Bühne und sorgt mit bekannten Hits für Sommerstimmung bis 22 Uhr. Danach wird mit Partymusik weitergefeiert.

Auch kulinarisch kommen die Gäste auf ihre Kosten: Bereits ab 16.30 Uhr locken regionale Spezialitäten vom Grill sowie kühle Getränke.

Amethyst Welt Maissau © Amethyst Welt Maissau

Ferienstart mit Gratis-Eintritt für Schüler

Amethyst Welt Maissau © Amethyst Welt Maissau

Zum Beginn der Sommerferien wartet am 3. Juli eine besondere Aktion auf Kinder und Jugendliche. Wer sein Zeugnis an der Kassa vorzeigt, erhält eine kleine Überraschung und freien Eintritt in den schattigen Amethyst-Park.

Dort warten unter anderem der beliebte Chakren-Kugelbahnweg sowie die große Wasserspielanlage auf die jungen Besucher.

Sommer voller Abenteuer

Die Amethyst Welt Maissau hat während der gesamten Ferien täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Besucher können die größte freigelegte Amethyst-Ader der Welt erkunden, Edelsteine aus aller Welt bestaunen oder selbst auf Schatzsuche gehen.

Für zusätzliche Unterhaltung sorgen interaktive Digitalerlebnisse, ein Abenteuerspielplatz, der Tiererlebniswald sowie die beliebte Wasserspielanlage. Zum Abschluss der Ferien finden von 28. August bis 6. September die traditionellen "Spiel- und Spaßtage" mit einem kostenlosen Mitmachprogramm für Familien statt. Zu den Höhepunkten zählt dabei der Auftritt von Hexe Lilith.