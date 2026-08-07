Spielplatz-Schock: Vogelspinne war nur Plastik

Am Donnerstagabend rückte die Freiwillige Feuerwehr Hinterbrühl (Bezirk Mödling) zu einem eher kuriosen Einsatz aus: Auf einem Kinderspielplatz hatte eine angebliche Vogelspinne für großen Schrecken gesorgt.

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Die Alarmierung zur "Tierrettung" ging gegen 18.30 Uhr bei den Florianis ein. Als der Einsatzleiter jedoch vor Ort eintraf und die Lage begutachtete, konnte er die besorgten Personen auf dem Spielplatz schnell beruhigen und rasch Entwarnung geben.

Der Grund für die Aufregung entpuppte sich als völlig harmlos: Bei dem furchteinflößenden Fundtier handelte es sich nicht um eine echte Spinne, sondern lediglich um ein täuschend echt wirkendes Plastikspielzeug. Die Kunststoff-Spinne war optisch einer Mexikanischen Rotknie-Vogelspinne beziehungsweise einer Grünflaschenblauen Vogelspinne nachempfunden.