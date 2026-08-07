Maßnahmen gefragt
Einbruchgefahr! Biber zerstört Mühlbach-Damm
Am 6. August fand eine Begehung des Mühlbachs bzw. der Dämme zwischen dem Sonnenpark und dem VAZ statt.
Auch interessant
Dabei wurde festgestellt, dass diese durch den Biber massiv geschädigt sind und ein hohes Risiko für Spaziergänger gegeben ist. Die Dämme wurden vom Biber untergraben, es besteht Einbruchgefahr. Aufgrund dessen wurde nun ein Betretungsverbot für den Bereich des Mühlbachs von der Brücke Landsbergerstraße bis zur Brücke bei der Stadtsportanlage ausgesprochen, das ab sofort in Kraft ist. Entsprechende Tafeln wurden aufgestellt.
Rasante Vermehrung der Biber
In dem Bereich des Mühlbaches wurden laufend Reparaturen durchgeführt. Aufgrund der rasanten Vermehrung der Biberpopulation wurden Schäden häufiger und massiver. Es sind auf lange Sicht präventive Maßnahmen erforderlich. Es wird nun ein Konzept ausgearbeitet, um nachhaltige Maßnahmen zu setzen. Eine Aufhebung des Betretungsverbots kann erst nach Durchführung dieser evaluiert werden.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden