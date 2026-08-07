Großmugl lädt zum großen Sternderlschauen

Es gibt Abende, da hält der Himmel den Atem an – und einer davon wird der 12. August in Großmugl sein.

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Wenn der Himmel wolkenfrei bleibt, dürfen sich Groß und Klein auf ein doppeltes Wunder freuen: eine Sonnenfinsternis und die funkelnden Perseiden, ganz so, als hätte sich das Firmament extra für diesen Abend herausgeputzt.

Ein Abend voller Himmelsmagie in Großmugl

Um 19.15 Uhr schiebt sich der Mond sanft vor die Sonne, bis um etwa 20.10 Uhr nur noch eine zarte, feurige Sichel am Himmel steht – 89 Prozent Verfinsterung, ein Anblick zum Innehalten. Wer den Blick Richtung West-Nordwest richtet, wird belohnt.

Und dann, wenn es dunkel wird …

…beginnt das eigentliche Sternderlschauen. Großmugl gilt als schwärzestes Loch Österreichs, ein Ort, an dem die Milchstraße noch als leuchtendes Band am Himmel zu sehen ist und über 5.000 Sterne funkeln. In dieser Nacht kommen die Perseiden dazu, ihr Höhepunkt fällt genau auf die Nacht zum 13. August – und heuer, bei Neumond, versprechen sie ein besonders zauberhaftes Schauspiel.

Wenn der Himmel über Großmugl leuchtet

Viele, die zum ersten Mal kommen, sagen dasselbe: So einen Sternenhimmel haben sie noch nie gesehen. Für Menschen aus der Stadt, wo das Licht nie ganz ausgeht, ist dieser Blick nach oben wie ein kleines Geschenk.

Fazit

Großmugl lädt ein zum Staunen, Träumen und Sternderlschauen – ein Abend, an dem der Himmel selbst zum Erzähler wird.

Tipp: Die Kuffner Sternwarte lädt am 12. August zur Sternwanderung zum Leeberg. Treffpunkt: 18.30 Uhr, Station 1 des Sternenwegs, Hauptstraße.