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Sich ein Herz fassen beim Herzlauf NÖ

Teilnehmer des Herzlaufs NÖ 2025..
© Herzlauf NÖ
Am 26. September findet der Herzlauf Niederösterreich am Hauptplatz in Purkersdorf statt. Ob Bambini-Lauf, Kinder- und Jugendbewerbe oder Hauptlauf über 4,35 bzw. 8,7 km sowie Nordic Walking – für jede Altersgruppe ist etwas dabei.
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Der Erlös kommt Herzkinder Österreich zugute, Spenden sind steuerlich absetzbar. Alle Teilnehmer erhalten Startersackerl und Finisher-Medaille, Verpflegung und Garderobe sind vor Ort.

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