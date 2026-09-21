Sich ein Herz fassen beim Herzlauf NÖ

Am 26. September findet der Herzlauf Niederösterreich am Hauptplatz in Purkersdorf statt. Ob Bambini-Lauf, Kinder- und Jugendbewerbe oder Hauptlauf über 4,35 bzw. 8,7 km sowie Nordic Walking – für jede Altersgruppe ist etwas dabei.

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Der Erlös kommt Herzkinder Österreich zugute, Spenden sind steuerlich absetzbar. Alle Teilnehmer erhalten Startersackerl und Finisher-Medaille, Verpflegung und Garderobe sind vor Ort.