Mikl-Leitner bei "Vino & Vision" bei Wottle

Klare Ansage von der Landeshauptfrau! Bei "Vino & Vision – Wirtschaft in Niederösterreich" ging es am Montag bei der Firma Wottle in Poysdorf richtig zur Sache. Johanna Mikl-Leitner nutzte die Bühne für einen wirtschaftspolitischen Rundumschlag – und machte klar: Leistung, Eigenverantwortung, Hausverstand. Das sind die Zutaten, die Niederösterreich jetzt braucht.

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"Wir alle spüren, dass wir in äußerst herausfordernden Zeiten leben", so Mikl-Leitner unmissverständlich. Ihre Botschaft: Genau jetzt zählt, wer anpackt statt jammert. Als Vorzeigebeispiel nannte sie prompt den Gastgeber selbst – die Wottle GmbH habe bewiesen, wie man auch in stürmischen Zeiten Märkte erobert und auf Innovation setzt.

Kampfansage an die Bürokratie

Und dann legte die Landeshauptfrau nach – mit einer Ansage, die aufhorchen lässt: "Dafür braucht es nicht mehr, sondern weniger Steuern und Bürokratie!" Niederösterreich müsse ein Top-Wirtschaftsstandort bleiben, so ihr Credo. Der nächste große Wurf: die Taskforce Wirtschaft. Eine neue Anlaufstelle soll Unternehmen künftig blitzschnell zu Entscheidungen verhelfen. "Wir wollen schnell sein, damit unsere Unternehmen mehr Zeit fürs Wirtschaften haben und sich weniger mit Zettelwirtschaft beschäftigen müssen", so die klare Kampfansage an den Papierkrieg.

Dürre-Sommer als Härtetest – Winzer trotzen der Krise

Doch auch die bittere Wahrheit sprach Mikl-Leitner offen an: Die Dürre im vergangenen Sommer habe die Landwirtschaft "total getroffen". Die Ernte fällt heuer geringer aus – trotzdem: Die Winzer geben nicht auf! "Sie haben alldem standgehalten", lobte die LH den Kampfgeist der Branche. Ihr Rezept gegen den Klimawandel: robustere Rebsorten und volle Kraft voraus für den Ganzjahrestourismus. "Wir werden Kunst, Kultur, Sport, Landschaft und Kulinarik noch besser verbinden müssen", kündigte sie an.

Landesausstellung 2030 als Mega-Chance

Ein echter Gamechanger für die Region: die Landesausstellung 2030 im Weinviertel! Schon jetzt boomen Formate wie "Kunst und Kultur beim Winzer", der Weinherbst oder exklusive Weinreisen. Doch Wein ist für Mikl-Leitner viel mehr als nur Genuss und Tourismus-Magnet – er ist ein waschechter Wirtschaftsmotor: "Jeder vierte Liter schafft den Weg ins Ausland. Wein ist für uns entscheidend für Wertschöpfung, die Sicherung von Arbeitsplätzen und für den Tourismus", rechnete sie vor. Ihr emotionales Schlusswort: "Miteinander schreiben wir die Erfolgsgeschichte des Weines weiter!"

Prominente Gäste am Podium

Bei der Veranstaltung mit dabei: Weinbau-Präsident Johannes Schmuckenschlager, FALSTAFF-Herausgeber Wolfgang M. Rosam, Star-Gastronom Toni Mörwald sowie Marcus Wieschhoff von der Hochschule Burgenland – geballte Wein- und Wirtschafts-Kompetenz unter einem Dach.

Wottle: Vom Familienbetrieb zum Traubenpress-Riesen

Und was macht der Gastgeber eigentlich genau? Die Wottle GmbH ist eine echte Weinviertler Erfolgsgeschichte! Seit der Gründung 1923 hat sich das Unternehmen vom kleinen Familienbetrieb zum Spezialisten für moderne Pressentechnik hochgearbeitet – heute ist Wottle Österreichs einziger heimischer Hersteller von Traubenpressen. Nach einem Restrukturierungsverfahren übernahm 2025 Pure Investments das Ruder und startete den Neustart des Traditionsunternehmens. Ein echtes Comeback made in Niederösterreich!