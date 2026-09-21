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Alzheimer: Das sind die ersten Warnsignale

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Es beginnt mit einer schleichenden Veränderung: Bei diesen Anzeichen sollten Sie zum Arzt!
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Am 21. September ist der Weltalzheimertag. Er wurde 1994 ins Leben gerufen, um über die Erkrankung zu informieren und Stigmata abzubauen. Er soll aber auch dazu beitragen, die Demenz-Erkrankung frühzeitig zu erkennen, damit Symptome gelindert werden können.

Langsame Entwicklung

Der Verdacht, man selbst oder ein:e Angehörige:r könnte an Alzheimer erkrankt sein, stellt sich schleichend ein. Mal wird dort eine Kleinigkeit vergessen, dann hier ein Datum verwechselt oder Alltagstätigkeiten bereiten den Betroffenen plötzlich Probleme. Es gibt viele kleine Anzeichen, die auf die Krankheit hinweisen können. Oft werden sie aber erst einmal abgetan: Ein Zeichen des Alterns, Müdigkeit oder Stress sind die häufigsten Erklärungen.

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Die häufigsten Anzeichen

Um Warnsignale, die auf Alzheimer hinweisen könnten, frühzeitig zu erkennen, muss man sich informieren und genau hinschauen. Wir haben für Sie eine Übersicht mit den häufigsten Warnzeichen:

  • Gedächtnisprobleme/Vergesslichkeit: Das Kurzzeitgedächtnis lässt nach. Dinge, die man erst vor Kurzem besprochen hat, werden vergessen.
  • Alltagsaufgaben fallen schwer: Gewohnte Tätigkeiten wie das Ausfüllen eines Formulars, das Bedienen von Haushaltsgeräten oder das Befolgen eines Rezept können Schwierigkeiten bereiten.
  • Zeitliche und räumliche Verwirrung: Die Erkrankten verwechseln Wochentage oder Tageszeiten, finden sich an vertrauten Orten nicht mehr zurecht.
  • Sprach- und Wortfindungsstörungen: Der Name eines geliebten Menschen ist entfallen oder mitten im Satz fehlt ein Wort.
  • Verlegen von Gegenständen: Die Fernbedienung taucht im Badezimmer wieder auf, die Zahnbürste liegt im Kühlschrank.
  • Wahrnehmungsstörungen: Das Erkennen von Bildern oder Gesichtern wird problematisch.
  • Rückzug: Die Betroffenen reduzieren Kontakte, gehen Hobbys nicht mehr nach.
  • Veränderung der Persönlichkeit: Stimmungsschwankungen, Aggression oder Misstrauen sind typische Anzeichen für Demenzerkrankungen.

Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie oder eine Person aus Ihrem Umfeld von Alzheimer betroffen sein könnten, ist es wichtig, schnell einen Arzt aufzusuchen. Eine frühe Diagnose kann dazu beitragen, den Krankheitsverlauf zu bremsen und für die Zukunft vorzusorgen. Außerdem können auch andere Krankheiten hinter den Symptomen stecken, die gut behandelbar sind.

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