An diesen Stellen lauern im Flugzeug die meisten Bakterien

Nach der Landung wird geputzt, doch im Flugzeug tummeln sich weiterhin Keime.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach der Sicherheitseinweisung wird Passagieren geraten, die Informationen auf der Sicherheitskarte in der vorderen Sitztasche noch einmal durchzulesen. Die Karte mit bloßen Händen anzufassen, sollte man sich, laut dem RTL-Bericht einer Ex-Flugbegleiterin, jedoch gut überlegen. Die Dokumente bleiben in der Regel für viele Flüge an Bord und wandern durch die Hände unzähliger Fluggäste, ohne zwischendurch gereinigt zu werden. Erneuert wird das Material nur bei Beschädigung oder Diebstahl. Letzteres ist übrigens streng verboten, da die Karten zur offiziellen Notfallausrüstung gehören. Um hygienisch auf der sicheren Seite zu bleiben, sollte man die Dokumente mit einem Tuch anfassen oder sich danach gründlich die Hände waschen.

Fensterplatz ist eine Bakterienfalle

Der Platz am Fenster ist extrem begehrt, da man sich bequem anlehnen kann. Das Problem dabei: Die Kabinenwände im Flugzeug werden vom Putzpersonal meist völlig ignoriert, so die Ex-Flugbegleiterin. Wer sich anlehnt, berührt unweigerlich die Rückstände von hunderten Vorgängern. Ein kurzes Abwischen mit Reinigungstüchern löst dieses Problem jedoch schnell.

Kein Leitungswasser im Flieger trinken

Die eigene Flasche mit Wasser aus den Flugzeugleitungen aufzufüllen, ist leider keine gute Idee. In den großen Tanks sammeln sich rasch Keime an. Dieter Scholz, Professor für Flugzeugentwurf, Flugzeugsysteme und Flugmechanik an der HAW Hamburg weist laut dem Webportal "airliners.de" darauf hin, dass das Thema unsauberes Trinkwasser in Flugzeugen bereits seit über 20 Jahren in der Fachwelt diskutiert werde. Bitten Sie lieber das Personal um stilles Flaschenwasser oder kaufen Sie Getränke direkt am Flughafen, schlägt die Ex-Flugbegleiterin vor.