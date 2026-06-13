Witziger Irrtum
Amerika-Fan glaubte, Messi spielt jetzt für die USA
Ein Anhänger war felsenfest davon überzeugt, dass Superstar Lionel Messi in Zukunft das Trikot der US-amerikanischen Nationalmannschaft überstreifen wird.
Der einzige Grund für diese Annahme war die Tatsache, dass der Argentinier in der amerikanischen Profiliga MLS für den Klub Inter Miami aktiv ist.
Auch interessant
Dass die Vereinszugehörigkeit absolut nichts mit der Nationalität oder Spielberechtigung für ein anderes Land zu tun hat, war dem treuen Anhänger bei seinem Gedankengang offenbar überhaupt nicht bewusst.
+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++
Wenn der Fan Messi-Schauen will, sollte er sich das Duell mit Österreich nicht entgehen lassen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden