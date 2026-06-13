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Witziger Irrtum

Amerika-Fan glaubte, Messi spielt jetzt für die USA

© EPA
Ein Fußball-Fan bei der WM sorgte für großes Verwunderung, als er ernsthaft glaubte, Weltstar Lionel Messi würde für das Nationalteam der USA auflaufen, nur weil er in der MLS bei Inter Miami unter Vertrag steht.
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Ein Anhänger war felsenfest davon überzeugt, dass Superstar Lionel Messi in Zukunft das Trikot der US-amerikanischen Nationalmannschaft überstreifen wird.

Der einzige Grund für diese Annahme war die Tatsache, dass der Argentinier in der amerikanischen Profiliga MLS für den Klub Inter Miami aktiv ist.

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Dass die Vereinszugehörigkeit absolut nichts mit der Nationalität oder Spielberechtigung für ein anderes Land zu tun hat, war dem treuen Anhänger bei seinem Gedankengang offenbar überhaupt nicht bewusst.

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Wenn der Fan Messi-Schauen will, sollte er sich das Duell mit Österreich nicht entgehen lassen.

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