Ralf Rangnick bleibt ÖFB-Teamchef

Die Entscheidung ist gefallen: Teamchef Ralf Rangnick wird den erfolgreichen Weg mit dem österreichischen Nationalteam fortsetzen und seine Tätigkeit beim ÖFB zumindest bis zur UEFA EURO 2028 fortführen.

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Der Vertragsverlängerung von Ralf Rangnick gingen mehrere Monate intensiver und vertrauensvoller Gespräche voraus. In dieser Phase betonten sowohl Ralf Rangnick als auch Josef Pröll, dass die Kommunikation von gegenseitigem Respekt, einem klaren gemeinsamen Verständnis und dem Wunsch nach einer nachhaltigen Fortsetzung der positiven Entwicklung geprägt ist. Der Aufsichtsrat des ÖFB sprach sich am Ende einstimmig für den Verbleib des Teamchefs aus. Mit dieser Einigung herrscht rechtzeitig vor dem Start der FIFA WM 2026 absolute Klarheit über die sportliche Zukunft. Unter der Führung des Deutschen hat sich die Auswahl in den vergangenen Jahren sportlich und strukturell hervorragend entwickelt.

Herzensangelegenheit für den Teamchef

Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll zeigte sich über das Ergebnis hoch erfreut und bezeichnete die Neuigkeiten als wichtiges Signal für die Geschlossenheit und die gemeinsamen sportlichen Ziele. Die geschaffene Klarheit sei insbesondere für die Mannschaft von großer Bedeutung. Pröll bedankte sich ausdrücklich beim Coach für das Bekenntnis zum heimischen Fußball. Dass er sich für Österreich entschieden hat, zeige den hohen Stellenwert des Projekts. Für den Trainer sei die Aufgabe eine echte Herzensangelegenheit. Im Team Base Camp in Santa Barbara in den USA wird im Rahmen einer Pressekonferenz direkt Stellung bezogen.

Starke Sponsoren sichern Gesamtpaket

Möglich wurde dieser Schritt auch durch die Unterstützung langjähriger Partner. Durch ein maßgebliches finanzielles Engagement von UNIQA, Raiffeisen, Sporteo und IMMOunited konnte ein attraktives und wirtschaftlich darstellbares Gesamtpaket für die kommenden zwei Jahre geschnürt werden. Pröll richtete seinen persönlichen Dank an diese Sponsoren, da ihr Support wesentlich dazu beigetragen hat, den erfolgreichen Weg gemeinsam fortzusetzen.

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Richtige Passform für Österreich

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates betonte zudem, dass bei den Verhandlungen keineswegs nur wirtschaftliche Aspekte ausschlaggebend waren. Klar sei, dass der Verband finanziell nicht mit internationalen Spitzenklubs konkurrieren kann. Es waren laut Pröll andere Faktoren, die den Coach überzeugt haben. Österreich und Ralf Rangnick passen einfach perfekt zusammen. Mit diesem Schritt setzt der ÖFB auf Kontinuität, um die Grundlage für weitere sportliche Erfolge zu sichern.