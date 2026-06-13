"Unterhosen-Kane!" Wieder Wirbel bei England

Beim englischen Nationalteam geht es vor dem WM-Auftakt rund. Neben einer hitzigen Debatte über ein offizielles Fototermin-Detail sorgt ein dreister Diebstahl für ordentlich Aufregung bei den Stars.

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Zusätzliche Würze erhält die Debatte durch einen Diebstahl, der sich am Freitag ereignet hatte. Dabei wurde Trainingsausrüstung aus einem Team-Transporter gestohlen. Ein User knüpft scherzhaft daran an und meinte, die Diebe hätten wohl auch Kanes Hose mitgenommen. Für die "Three Lions" beginnt die WM am Mittwoch. In Gruppe L trifft England auf Kroatien, Ghana und Panama. Der Fototermin selbst diente der Erstellung der offiziellen WM-Porträts. Die Spieler, so wie auch Trainer Thomas Tuchel, posierten in der repräsentativen Teamkleidung.

Aufregung vor dem WM-Auftakt

Die Vorbereitungen für das große Turnier laufen auf Hochtouren, doch die Stimmung rund um das Team von Trainer Thomas Tuchel ist durch die jüngsten Ereignisse angespannt. Dass Kriminelle die Ausrüstung aus dem Transporter entwenden konnten, wirft mitten in der heißen Phase Fragen auf und beschäftigt die Mannschaft kurz vor dem ersten Match.

Spott im Netz nach Diebstahl

Die Fans im Internet reagieren gewohnt humorvoll auf den Vorfall mit dem Team-Transporter. Die Kommentare und der Scherz über die vermeintlich geklaute Hose von Stürmer Kane zeigen, wie gelassen manche Beobachter die Situation nehmen, während das Team den Fokus behalten muss. Die offiziellen WM-Porträts sind trotz des Zwischenfalls im Kasten.

Fokus auf die Gruppenphase

Nachdem die repräsentative Teamkleidung beim offiziellen Termin präsentiert wurde, richtet sich der Blick nun ganz auf das sportliche Geschehen. England bekommt es in der Gruppenphase mit einer spannenden Mischung aus europäischen und internationalen Gegnern zu tun, gegen die von Beginn an eine Top-Leistung gefordert ist.