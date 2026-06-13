USA-Sieg lässt Ticketpreise explodieren

Nach dem höchsten Sieg einer US-Männer-Nationalmannschaft bei einer Fußball-WM sind die Ticketpreise für die weiteren Vorrundenspiele mit Beteiligung der USA sprunghaft gestiegen.

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Wie aus Daten der Plattform TicketData, die Preise bei verschiedenen Ticket-Drittanbietern vergleicht, hervorgeht, kosten die günstigsten Eintrittskarten für das kommende US-Gruppenspiel gegen Australien am Freitag in Seattle 1.908 Dollar (rund 1.650 Euro).

Im Vergleich zu vor drei Tagen stiegen die Preise nach dem 4:1 des US-Teams gegen Paraguay demnach um 77 Prozent. Noch heftiger fiel der Anstieg für das USA-Spiel am 26. Juni in Inglewood bei Los Angeles gegen die Türkei aus. Um satte 90 Prozent ging es im Drei-Tages-Vergleich auf 1.656 Dollar. Drei Stunden vor dem Anpfiff des ersten Spiels der USA am Freitag hatte der Preis für das Türkei-Spiel noch bei 1.086 Dollar gelegen, wie "The Athletic" berichtete.

Horrende Eintrittspreise sind ein großes WM-Thema

Die hohen Eintrittspreise und das dynamische Preismodell sind ein großes Thema bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Selbst über das offizielle Ticketportal des Weltverbands FIFA sind Karten für die Gruppenspiele zwischen den Außenseitern Haiti und Schottland oder Ghana und Panama erst ab 330 oder 440 Euro zu finden.

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Umstritten ist vor allem der Zweitmarkt der FIFA, auf dem die Verkäufer den Preis frei festlegen können. Das erklärt die horrenden Summen, die mitunter aufgerufen werden. Pikant: Der Weltverband profitiert dabei vom Verkauf einer Karte auf dieser Plattform - und das sogar gleich doppelt. Sowohl vom Verkäufer als auch vom Käufer kassiert die FIFA pro Ticket eine Gebühr von jeweils 15 Prozent.