Mo., 1:00 Uhr
Elfenbeinküste vs. Ecuador: Die beiden jüngsten Teams
Die Ivorer haben ihre Stärken vor allem offensiv. Leipzig-Stürmer Yan Diomande (19), Hoffenheims Bazoumana Touré (20) und Ange-Yoan Bonny (22) von Inter Mailand gehört die Zukunft.
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Die Südamerikaner indes bauen auf eine Verteidigung mit gleich zwei Stars, die im Champions-League-Finale auf dem Feld standen: Willian Pacho von Paris Saint-Germain und Piero Hincapie von Arsenal.
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Eines hat Ecuador dem Gegner voraus: 2006 schaffte es "La Tri" (Die Dreifarbige) zum bisher einzigen Mal in die K.o.-Runde, wo im Achtelfinale gegen England (0:1) Schluss war.
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