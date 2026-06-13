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Mo., 1:00 Uhr

Elfenbeinküste vs. Ecuador: Die beiden jüngsten Teams

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In Philadelphia stehen sich am Montag (01.00 Uhr) mit Elfenbeinküste (Durchschnittsalter: 25,9) und Ecuador (26,1) die beiden jüngsten Turniermannschaften gegenüber.
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Die Ivorer haben ihre Stärken vor allem offensiv. Leipzig-Stürmer Yan Diomande (19), Hoffenheims Bazoumana Touré (20) und Ange-Yoan Bonny (22) von Inter Mailand gehört die Zukunft.

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Die Südamerikaner indes bauen auf eine Verteidigung mit gleich zwei Stars, die im Champions-League-Finale auf dem Feld standen: Willian Pacho von Paris Saint-Germain und Piero Hincapie von Arsenal.

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Eines hat Ecuador dem Gegner voraus: 2006 schaffte es "La Tri" (Die Dreifarbige) zum bisher einzigen Mal in die K.o.-Runde, wo im Achtelfinale gegen England (0:1) Schluss war.

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