Mo., 4:00 Uhr
Schweden gegen Tunesien: Verlieren verboten
Die Schweden kehren nach acht Jahren und einem turbulenten Play-off-Finale gegen Polen (3:2) auf die WM-Bühne zurück. Seit Oktober werden die Blau-Gelben vom Briten Graham Potter trainiert, der auch auf viele Profis aus der englischen Premier League setzt. Für Jubel soll Arsenal-Torjäger Viktor Gyökeres sorgen, der für das Nationalteam in 33 Einsätzen bereits 20-mal genetzt hat.
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Tunesien gehört zu den konstantesten WM-Teilnehmern Afrikas und ist zum siebenten Mal dabei. Die Qualifikation meisterten die "Adler von Karthago" ohne Gegentreffer, bei der WM gelang aber noch nie der Einzug in die K.o.-Phase.
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Der Modus macht es möglich, dass dieses Faktum für das Team von Sabri Lamouchi bald der Vergangenheit angehören könnte. Rani Khedira, der Bruder von Ex-DFB-Spieler Sami Khedira, soll nach seinem Verbandswechsel im März Erfahrung aus der deutschen Bundesliga einbringen. Genieblitze erhofft sich Tunesien von Burnley-Akteur Hannibal Mejbri.
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