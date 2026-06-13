Schweden gegen Tunesien: Verlieren verboten

Da mit den Niederlanden und Japan zwei weitere starke Teams in Gruppe F stehen, heißt es für Schweden und Tunesien bereits im ersten Spiel in Monterrey (Montag, 4.00 Uhr) Verlieren verboten.

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Die Schweden kehren nach acht Jahren und einem turbulenten Play-off-Finale gegen Polen (3:2) auf die WM-Bühne zurück. Seit Oktober werden die Blau-Gelben vom Briten Graham Potter trainiert, der auch auf viele Profis aus der englischen Premier League setzt. Für Jubel soll Arsenal-Torjäger Viktor Gyökeres sorgen, der für das Nationalteam in 33 Einsätzen bereits 20-mal genetzt hat.

Tunesien gehört zu den konstantesten WM-Teilnehmern Afrikas und ist zum siebenten Mal dabei. Die Qualifikation meisterten die "Adler von Karthago" ohne Gegentreffer, bei der WM gelang aber noch nie der Einzug in die K.o.-Phase.

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Der Modus macht es möglich, dass dieses Faktum für das Team von Sabri Lamouchi bald der Vergangenheit angehören könnte. Rani Khedira, der Bruder von Ex-DFB-Spieler Sami Khedira, soll nach seinem Verbandswechsel im März Erfahrung aus der deutschen Bundesliga einbringen. Genieblitze erhofft sich Tunesien von Burnley-Akteur Hannibal Mejbri.