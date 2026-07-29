Diese Hitze-Fehler führen zu Demenz und Angststörungen

Die nächste Hitzewelle ist da, und sie hat Österreich fest im Griff. Wer jetzt nur an Sonnenbrand, Schwitzen und Kreislaufprobleme denkt, unterschätzt eine unsichtbare Gefahr. Extreme Hitze greift direkt unser Gehirn und unsere Psyche an.

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Die Temperaturen steuern in diesen Tagen auf die 40-Grad-Marke zu. Diese extreme Hitze bringt nicht nur den Kreislauf an seine Grenzen, sondern kann auch das Gehirn beeinträchtigen. Wer die Hitze unterschätzt, setzt seine geistige Leistungsfähigkeit nachhaltig aufs Spiel.

Die Hitze ist ein Stresstest für die Psyche

Dass wir bei Hitze oft schlechte Laune haben, ist kein Geheimnis. Das liegt vor allem am biologischen Stress. Eine Meta-Studie im renommierten Fachjournal „Nature Mental Health“ liefert den Beweis: Unser Körper gerät bei extremer Hitze in einen Überlebensmodus. Um die Körpertemperatur irgendwie zu regulieren, schüttet der Organismus Cortisol und andere Stresshormone aus.

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Das hat im Gehirn alarmierende Folgen: Die erhöhte Ausschüttung von Cortisol steigert nicht nur unsere Reizbarkeit, sondern befeuert auch Angstzustände und führt zu kognitiven Beeinträchtigungen. Wir können nicht mehr klar denken, die emotionale Kontrolle schwindet, das Risiko für Panikattacken und psychische Krisen schießt in die Höhe.

Wenn Sie diese Hitze-Fehler machen, riskieren Sie Ihre mentale Gesundheit

Um das Schlimmste zu verhindern, müssen wir im Alltag umdenken. Das sind die gefährlichsten Fehler, die besonders bei Temperaturen um die 40 Grad fatale Konsequenzen für die Psyche und unser Gehirn haben:

Fehler 1: Den Flüssigkeitsverlust ignorieren

Unser Gehirn schwimmt in Wasser. Verlieren wir durch starkes Schwitzen Flüssigkeit und füllen diese nicht rechtzeitig auf, trocknet der Körper aus. Schon ein leichter Flüssigkeitsmangel führt zu Verwirrtheitszuständen, massiver Konzentrationsschwäche und kognitiven Ausfällen. Was für gesunde Erwachsene unangenehm ist, wirkt bei älteren Menschen wie ein Beschleuniger für kognitiven Abbau und Demenz-Symptome.

Fehler 2: Vulnerable Personen sich selbst überlassen

Studien zeigen: Menschen mit organischen psychischen Erkrankungen wie Demenz haben während Hitzewellen das höchste Sterblichkeitsrisiko. Ihr Gehirn sendet oft keine Durst-Signale mehr und Betroffene verlieren die Fähigkeit, Hitze als Gefahr wahrzunehmen. Sie vergessen zu trinken, behalten bei 35 Grad ihre dicken Pullover an oder bleiben orientierungslos in der prallen Sonne sitzen. Ohne die Hilfe und Kontrolle von Angehörigen drohen hier schnell der Hitzekollaps oder ein lebensgefährliches Delir.

Fehler 3: Körperliche Reaktionen als reine Erschöpfung abtun

Die drückende Luft, das Herzrasen, wenn der Kreislauf kämpft, und die schwere Atmung, das Gehirn von Menschen, die zu Ängsten neigen, interpretiert diese hitzebedingten körperlichen Symptome oft fälschlicherweise als aufsteigende Panikattacke. Wer diesen Stress ignoriert und sich bei den ersten Anzeichen von Unruhe nicht sofort in kühle Räume zurückzieht, lässt den Cortisol-Spiegel weiter explodieren und riskiert Angststörungen.

Fehler 4: Schlafmangel in "Tropennächten" auf die leichte Schulter nehmen

Kühlt es nachts nicht ab, leidet die Schlafqualität. Chronischer Schlafmangel verwehrt dem Gehirn jedoch die wichtige nächtliche Regeneration. Es bleibt im Daueralarmzustand, ein erwiesener Turbo für Depressionen, Reizbarkeit und Aggressionen am nächsten Tag

So schützen Sie sich und andere

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Trinken Sie genug: Warten Sie nicht auf den Durst. Trinken Sie mindestens 2 bis 3 Liter Wasser oder ungesüßte Tees am Tag.

Warten Sie nicht auf den Durst. Trinken Sie mindestens 2 bis 3 Liter Wasser oder ungesüßte Tees am Tag. Kühlen Sie Ihr Umfeld: Verdunkeln Sie die Wohnung tagsüber, lüften Sie nur nachts und in den frühen Morgenstunden.

Verdunkeln Sie die Wohnung tagsüber, lüften Sie nur nachts und in den frühen Morgenstunden. Achten Sie auf Ihre Mitmenschen: Rufen Sie ältere Verwandte, Nachbarn und insbesondere Menschen mit einer beginnenden Demenz regelmäßig an. Erinnern Sie sie ans Trinken und überprüfen Sie, ob sie sich an einem kühlen Ort aufhalten.

Einen kühlen Kopf zu bewahren, war noch nie so wichtig wie jetzt.