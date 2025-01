Internationale Medien schreiben über Kurz-Comeback

Kehrt Ex-Kanzler Sebastian Kurz jetzt in die Politik zurück. Die Bild schreibt bereits von einem "Sensations-Comeback".

Internationale Medien haben am Freitag das Scheitern der Ampel-Regierungsverhandlungen in Österreich auf dem Schirm. Und sehr oft sieht man jetzt auch Alt-Kanzler Sebastian Kurz, den einstigen Hoffnungsträger der ÖVP, auf den News-Seiten im Ausland auftauchen. Etwa beim Schweizer Blick oder bei der deutschen Bild-Zeitung.

Bild schreibt über erneute Kandidatur

BILD-Zeitung schreibt über Kurz und Comeback in die Politik. © bild ×

"Es wäre die Polit-Sensation 2025: Sollte es nach den gescheiterten Koalitionsgesprächen in Österreich Neuwahlen geben, könnte Ex-Kanzler Sebastian Kurz als Kanzlerkandidat antreten!", schreibt die deutsche Bild-Zeitung am Freitag.

ÖVP-Insider sieht Kurz kommen

Das Blatt zitiert auch einen ÖVP-Insider, welcher gegenüber der Bild meinte: „Gegen die FPÖ hätten wir nach derzeitigem Stand bei Neuwahlen keine Chance, aber mit Kurz wäre das Rennen wieder offen. Karl Nehammer ist komplett gescheitert.“

Kurz zu Vertrauten: "Ich bin bereit für ein Comeback"

Wie oe24 vor Kurzem berichtet hatte, meinte Kurz gegenüber Vertrauten unlängst: "Ich bin bereit für ein Comeback.“ Nachsatz: „Wenn man mich fragt.“

Kurz würde mit einer klaren schwarz-blauen Ansage in eine Neuwahl gehen, heißt es aus seinem Umfeld. Das Wahlkampfteam hätte er bereits: Von Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger über Ex-Kabinettschef Bernhard Bonelli, Ex-Berater Stefan Steiner bis hin zu Ex-Sprecher Johannes Frischmann arbeitet das ehemalige Team Kurz schon jetzt Tür an Tür im Gemeinschaftsbüro am Stubenring. Eine drohende Anklage oder Verurteilung sieht man im Kurz-Umfeld nicht als Problem: „Das hat Donald Trump auch nicht geschadet.“