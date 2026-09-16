10.000 Schritte am Tag? Nur ein Mythos!

Eine neue Studie räumt mit der Fitness-Lüge auf. Jetzt wissen wir, was uns tatsächlich gesünder macht.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Seit Jahren hören wir, dass 10.000 Schritte am Tag uns zu einem längeren Leben verhelfen und gehen am Abend noch ein paar Runden auf und ab, um unser Schritteziel zu erreichen. Jetzt räumt eine brandneue Studie mit diesem Fitness-Mythos auf. Den panischen Blick auf den Schrittzähler können wir uns ab sofort sparen. Die magische Grenze, die uns zu mehr Gesundheit verhelfen soll, ist nichts weiter als die Marketing-Masche eines japanischen Schrittzähler-Produzenten - und wir sind alle reingefallen!

Das zählt wirklich

Laut einer brandaktuellen Studie, die soeben im renommierten Fachblatt British Journal of Sports Medicine veröffentlicht wurde, ist die schiere Anzahl der Schritte gar nicht der wichtigste Faktor. Für die Sensationsuntersuchung wurden die Bewegungsdaten von 100.000 Personen der britischen "UK Biobank" jahrelang ausgewertet.

Das verblüffende Ergebnis der Forscher: Wer weniger geht, aber dafür das Tempo richtig anzieht, hat denselben lebensrettenden Effekt!

30 lebensrettende Minuten

Was das im Alltag bedeutet? Wer an stressigen Tagen nicht einmal 5.000 Schritte schafft, muss keine Panik haben. Wer in dieser Zeitspanne aber für mindestens 30 Minuten am Tag einen richtig flotten Schritt hinlegt (ca. 80 Schritte pro Minute), senkt sein Risiko für einen frühen Tod drastisch. Das Risiko für tödliche Herz-Kreislauf-Erkrankungen sinkt bei diesen "Schnell-Gehern" genauso massiv ab wie bei jenen Menschen, die täglich mühsam 7.500 Schritte in gemütlichem Tempo (ca. 60 Schritte pro Minute) dahinschlendern.

So gehen Sie richtig

Umsetzen lässt sich das gesunde Gehen auch im stressigen Alltag ganz leicht: Wer die kurzen Wege, wie zum Beispiel in der Mittagspause schnell zum Supermarkt, richtig flott geht, tut schon viel für seine Gesundheit. Als Richtlinie gilt: Gehen Sie so schnell, dass Sie spürbar tiefer atmen müssen und Ihnen warm wird – sich aber noch in kurzen Sätzen unterhalten können.