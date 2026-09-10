Heißhunger am Abend? Dieser beliebte Snack ist laut Studie die beste Wahl

Der Arbeitstag ist geschafft, man macht es sich auf der Couch gemütlich und plötzlich meldet sich der kleine Hunger. Oft greifen wir dann aus Gewohnheit zu Chips, Schokolade oder Crackern. Doch es gibt einen Snack, der nicht nur gut schmeckt, sondern auch die Darmgesundheit unterstützen und den Stoffwechsel ankurbeln kann.

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Der kleine Snack am Abend hat nicht den besten Ruf. Doch ausgerechnet dann könnte eine beliebte Knabbere eine überraschend gute Wahl sein. Diesem Thema gingen Wissenschaftler der renommierten Penn State University in den USA nach. In einer 12-wöchigen klinischen Studie untersuchten sie, was passiert, wenn abends statt eines kohlenhydratreichen Snacks Pistazien auf dem Teller landen. Das Ergebnis dürfte viele überraschen.

So lief die Studie ab

Pistazien © Getty Images

Im Fokus der Untersuchung standen Erwachsene mit Prädiabetes, also Menschen, deren Blutzuckerspiegel bereits erhöht ist, die aber noch keinen Typ-2-Diabetes entwickelt haben. Das Ergebnis: Die Probanden, die abends rund 57 Gramm (etwa zwei große Handvoll) Pistazien anstelle der üblichen Kohlenhydrate wie Brot oder Käse-Cracker knabberten, wiesen nach zwölf Wochen positive Veränderungen im Darmmikrobiom auf.

Warum Pistazien am Abend Ihre Darmgesundheit fördern

Die Forscher um Prof. Kristina Petersen und Terrence Riley stellten fest, dass der abendliche Pistazien-Snack das Wachstum von "guten" Darmbakterien massiv fördert. Besonders Bakterienstämme wie Roseburia, die wertvolle kurzkettige Fettsäuren wie Butyrat (Buttersäure) produzieren, nahmen durch den Nuss-Snack deutlich zu. Gleichzeitig wurden ungünstige, mit Stoffwechselproblemen in Verbindung gebrachte Bakterien (wie Blautia hydrogenotrophica) verdrängt. Von Buttersäure profitiert unsere Verdauung enorm:

Sie dient als Hauptenergiequelle für die Zellen unseres Dickdarms.

Sie repariert und stärkt die lebenswichtige Darmbarriere.

Sie hemmt Entzündungen im gesamten Körper und unterstützt das Immunsystem.

Stoffwechsel-Wunder statt Blutzucker-Achterbahn

Pistazien © Getty Images

Ein weiteres Highlight der Studie: Menschen mit Prädiabetes wird oft geraten, vor dem Schlafengehen noch 15 bis 30 Gramm Kohlenhydrate (z.B. eine Scheibe Vollkornbrot) zu essen, um den Blutzuckerspiegel über Nacht zu stabilisieren. Die Pistazien erwiesen sich als deutlich clevere Alternative. Sie optimieren gezielt die Bakterienzusammensetzung und liefern wichtige Nährstoffe, ohne schädliche Blutzuckerspitzen zu verursachen.

Die nachgewiesene Optimierung der Darmflora könnte laut den Experten langfristig sogar dabei helfen, die Entstehung von Typ-2-Diabetes auszubremsen und das metabolische Gleichgewicht nachhaltig zu fördern.

Warum gerade abends?

Experten vermuten, dass unsere nützlichen Darmbakterien nachts, wenn der Körper ruht, besonders aktiv sind. Wenn wir ihnen durch die Pistazien kurz vor dem Schlafengehen die perfekten präbiotischen Ballaststoffe liefern, können sie diese ungestört zersetzen und ihre gesundheitsfördernden Fettsäuren produzieren, während wir träumen.

Natürlich sind Pistazien kein Freifahrtschein für hemmungsloses Schlemmen. Wie andere Nüsse enthalten auch sie vergleichsweise viele Kalorien. Dennoch deutet die Forschung darauf hin, dass es sich lohnen kann, sie bewusst in den Speiseplan zu integrieren. Wenn Sie das nächste Mal der abendliche Heißhunger packt, lassen Sie die Chips in der Tüte und greifen Sie stattdessen zu einer großzügigen Handvoll ungesalzener Pistazien.