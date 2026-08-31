Gesunde Jause zum Schulstart: Diese Snacks sind gut fürs Gehirn

Die Ferien sind fast vorbei und die Schultasche wird demnächst gepackt. Jetzt braucht es nur noch die richtige Jause: Mit einer ausgewogenen Mischung aus Vollkorn, Obst, Gemüse, Eiweiß und gesunden Fetten bekommt der Nachwuchs genau das, was er für einen langen Schultag braucht.

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Nach den langen Sommerferien beginnt wieder der Schulalltag und damit auch die Suche nach der perfekten Jause. Denn eine gute Zwischenmahlzeit soll nicht nur satt machen, sondern möglichst lange Energie liefern und Konzentration sowie Leistungsfähigkeit unterstützen. Dabei muss es gar nicht kompliziert werden. Eine ausgewogene Jause besteht idealerweise aus mehreren Komponenten, die unterschiedliche Nährstoffe liefern.

Vollkorn für langanhaltende Energie

Whole grain rye bread with seeds on blackboard. Closeup view, selective focus © Getty Images

Vollkornbrot, Haferflocken oder Vollkorn-Cracker sind eine gute Grundlage für die Schuljause. Sie liefern komplexe Kohlenhydrate und Ballaststoffe, die langsamer verdaut werden und länger sättigen. Statt eines süßen Weißbrot-Snacks kann deshalb etwa ein Vollkorn-Sandwich mit Frischkäse und Gemüse in die Jausenbox wandern.

Nüsse für die Konzentration

Schüssel mit Nüssen © Getty Images

Walnüsse, Mandeln oder Cashews sind klein, praktisch und liefern unter anderem ungesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Mineralstoffe. Eine kleine Portion Nüsse eignet sich deshalb gut als Ergänzung zur Jause. Bei jüngeren Kindern sollten allerdings keine ganzen Nüsse gegeben werden, da sie eine Verschluckungsgefahr darstellen können. Hier sind beispielsweise Nussmus oder fein gehackte Nüsse eine Alternative.

Obst bringt Süße ohne Süßigkeiten

composition of various fresh ripe fruits isolated on white background © Getty Images

Ein Apfel, Beeren, eine Banane oder geschnittene Birne liefern nicht nur Vitamine und Mineralstoffe, sondern bringen auch natürliche Süße in die Jausenbox. Besonders praktisch: Obst mit unterschiedlichen Texturen macht die Jause abwechslungsreicher. Apfelspalten, Heidelbeeren und eine kleine Banane sorgen so schnell für eine bunte Mischung.

Gemüse darf ruhig knuspern

A lunchbox containing hummus along with chopped celery, carrots and pepper, prepared for a picnic. © Getty Images

Karotten, Gurken, Paradeiser oder Paprika eignen sich hervorragend zum Mitnehmen. Wer Gemüse in kleine Stücke oder Sticks schneidet, macht es für Kinder oft attraktiver. Dazu passt ein kleiner Joghurt- oder Hummus-Dip. So kommt gleichzeitig noch eine Eiweißquelle dazu.

Eiweiß hält länger satt

Hard boiled eggs cut in half and seasoned with salt and pepper on marble surface. © Getty Images

Joghurt, Topfen, Käse, Eier oder Hummus können dabei helfen, die Jause sättigender zu machen. Besonders praktisch sind kleine Naturjoghurts mit Obst oder ein Vollkornbrot mit Käse. Auch gekochte Eier lassen sich unkompliziert vorbereiten und am Vorabend in die Jausenbox geben.

Nicht auf das Trinken vergessen

Neben der Jause spielt auch die Flüssigkeitszufuhr eine wichtige Rolle. Wasser ist dabei die einfachste Wahl. Eine wiederbefüllbare Trinkflasche gehört deshalb am besten fix in die Schultasche. Süße Säfte und Limonaden liefern dagegen viel Zucker und sind im Alltag nicht notwendig.

Fünf Ideen für die Jausenbox

A couple of lunch boxes on white, stone background © Getty Images

Wer morgens keine Zeit für komplizierte Kreationen hat, kann mit wenigen Zutaten abwechslungsreiche Kombinationen zusammenstellen:

Vollkornbrot + Käse + Gurke + Apfel

Naturjoghurt + Haferflocken + Beeren + ein kleiner Löffel Nussmus

Karotten- und Gurkensticks + Hummus + Vollkorn-Cracker

Banane + Naturjoghurt + eine kleine Portion Nüsse

Vollkorn-Wrap + Ei + Salat + Tomaten

Die beste Gehirn-Jause ist nicht die komplizierteste

Eine gute Schuljause muss weder besonders teuer noch aufwendig sein. Vollkornprodukte, Obst und Gemüse, eine Eiweißquelle, etwas gesundes Fett und ausreichend Wasser bilden bereits eine solide Basis. Und natürlich darf auch einmal etwas Süßes in der Jausenbox landen. Entscheidend ist nicht ein einzelnes Lebensmittel, sondern die Ernährung insgesamt.

So startet der Nachwuchs nicht nur mit gespitzten Bleistiften, sondern auch mit einer gut gefüllten Energiereserve in das neue Schuljahr.