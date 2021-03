Kalajdzic bricht Rekord bei Stuttgart-Sieg

ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic hat bei Stuttgart in sieben aufeinanderfolgenden Spielen getroffen - das ist Club-Rekord.

ÖFB-Super-Talent Sasa Kalajdzic trifft weiter am laufenden Fließband. Am 25. Spieltag der deutschen Bundesliga hat er jetzt sogar Historisches für Stuttgart erreicht! Beim souveränen Heimsieg über die TSG Hoffenheim trifft Kalajdzic in der 64. Minute zum 2:0-Endstand und damit zum siebten Mal in Folge. In so vielen Spielen hintereinander traf bisher nur Fredi Bobic in der Saison 1995/96 für den VfB. Mit nun 13 Saisontoren schiebt sich der Goalgetter auf Position sechs der Torschützenliste im deutschen Oberhaus.



Für die Stuttgarter Führung war Hoffenheims Kasim Adams (15.) verantwortlich, der einen scharfen Querpass ins eigene Tor lenkte.



Damit bleiben die Stuttgarter auch im fünften Spiel hintereinander ungeschlagen und klettern mit 36 Zählern auf Rang acht. Die internationalen Plätze (ab Rang sechs) sind nur mehr vier Punkte entfernt.