Die Lipizzaner in der Geschichte und in Geschichten

Sonja Klima stellt Buch "Die Lipizzaner" in Wien vor.

Sonja Klima lässt mit ihrem Buch "Die Lippizaner", erschienen in der Edition A hinter die Kulissen eines schillernden Teils der österreichischen Identität blicken und macht diesen Mythos dabei nahbar. Die Direktorin der Spanischen Hofreitschule präsentierte das Buch für dessen Herausgeberschaft sie verantwortlich ist, am 14. Dezember in Wien. Burgschauspieler Norman Hacker las aus dem Werk, das wissenswerte Fakten und spannende Anekdoten aus einer über 450 Jahre alten Geschichte liefert, die zurück bis zu den Anfängen der Kaiserlich und Königlichen Monarchie reicht.

Klima ist seit März 2019 Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule als Nachfolgerin von Elisabeth Gürtler. Ihr obliegen die Aufgabenbereiche Reitbahn, Ausbildung von Reit- und Fahrmitarbeiter/Innen und die vielfältigen Aufgaben rund um die Pferde. Von Kindheit an ist das Leben der ausgebildeten Pädagogin, Kunsthändlerin durch die Leidenschaft für Pferde und Pferdesport geprägt. Seit einigen Jahren betreibt sie ein eigenes Pferdegestüt in Marchegg.

