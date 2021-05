Österreichs engagiertester Tierschützer

Martin Balluch ist unermüdlich im Einsatz um Tieren Wohlergehen und artgerechtes Leben zu ermöglichen.

Martin Balluch ist nicht nur einer der engagiertesten, sondern auch einer der bekanntesten und idealistischten Tierschützer des Landes. Der Obmann des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) hat sein Leben dem Wohl von Tieren jeglicher Art verschrieben. Er kämpft unermüdlich dafür, dass auch Tiere Rechte haben, sie als mitfühlende Wesen anerkannt und nicht als Sachen ausgenutzt werden.

Der Tier-Ethiker und Tierrechtsaktivist setzt sich 1985 für den Tierschutz und gegen Tierversuche ein. Seit 1989 lebt Balluch vegan. Seit 2002 ist der promovierte Physiker und Philosoph Obmann des VGT. Balluch wirkte über viele Jahre an Kampagnen des VGT mit. Er betätigt sich als Tierschutzlehrer an weiterführenden Schulen. Er hält international Vorträge zu den Themen Tierethik und Aktivismus.

Balluch scheut in seinem Kampf und zur Durchsetzung seiner Überzeugungen auch nicht die Konfrontation mit mächtigen Lobbies und Gesetzen. Ein Höhepunkt dieser Auseinandersetzung war ein Prozess dessen Ende sich in diesem Jahr zum zehnten Mal jährt.

Am 21. Mai 2008 wurde Martin Balluch im Zuge der sogenannten „Tierschutzcausa“ wegen des Vorwurfs der Bildung einer kriminellen Organisation unter dem Pseudonym Animal Liberation Front als einer von zehn Aktivisten verschiedener Organisationen für über drei Monate in Untersuchungshaft genommen. Die Festnahme führte international zu massiven Protesten. Gemeinsam mit zwölf anderen Tierschützern stand er von 2. März 2010 bis 2. Mai 2011 am Landesgericht Wiener Neustadt vor Gericht. Die Besonderheit des Verfahrens war, dass Martin Balluch und einigen anderen Angeklagten dabei keine konkreten Straftaten, sondern bloß die indirekte Förderung und Unterstützung von unbekannten Straftätern durch legale Tierschutzarbeit vorgeworfen wurde.

