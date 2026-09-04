DIESES Merkmal verrät, wie lange Sie leben werden

Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob Ihnen ein langes und gesundes Leben bevorsteht? Eine neue Studie liefert darauf eine überraschende Antwort. Denn der Schlüssel zu einem gesunden Altern liegt offenbar nicht allein in Ihrer Ernährung oder körperlichen Fitness, sondern könnte bereits in Ihrer Familie zu finden sein.

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Die Suche nach dem Geheimnis eines langen Lebens fasziniert die Menschheit seit jeher. Ist es die mediterrane Ernährung, das tägliche Joggen oder der Verzicht auf Zucker? Eine aktuelle Studie, die Ende August 2026 im renommierten Fachblatt JAMA Network Open veröffentlicht wurde, zeigt nun: Einer der größten Faktoren für ein langes, gesundes Leben ist etwas, das wir uns leider nicht aussuchen können: das Alter unserer Eltern.

Wenn die Eltern 100 werden, steigt auch Ihre Lebenserwartung

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Für die Untersuchung schlossen sich Spitzenforscher des Albert Einstein College of Medicine, der Boston University und des Tufts Medical Center zusammen. Sie analysierten die Daten von über 4.000 Personen aus drei internationalen Langzeitstudien.

Dabei gingen die Forschenden einer entscheidenden Frage nach: Was bedeutet es für die Gesundheit der Kinder, wenn Mutter oder Vater 100 Jahre alt werden? Das Ergebnis ist überraschend: Menschen, die mindestens einen Elternteil haben, der 100 Jahre alt wird, scheinen von einem besonderen biologischen Schutz zu profitieren. Die Gesundheitsvorteile der Kinder von Hundertjährigen im Überblick:

42 % geringeres Sterberisiko: Die Nachkommen der Senioren haben in jedem Alter ein fast um die Hälfte reduziertes Risiko, frühzeitig zu versterben. Im Durchschnitt leben sie rund drei Jahre länger.

Die Nachkommen der Senioren haben in jedem Alter ein fast um die Hälfte reduziertes Risiko, frühzeitig zu versterben. Im Durchschnitt leben sie rund drei Jahre länger. 33 % weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Das Risiko für Herzkrankheiten ist bei ihnen gesenkt.

Das Risiko für Herzkrankheiten ist bei ihnen gesenkt. 32 % weniger Bluthochdruck: Und wenn der Blutdruck doch irgendwann steigt, dann geschieht dies durchschnittlich erst fünf Jahre später als beim Rest der Bevölkerung.

Die Genetik schlägt den Lebensstil

Jetzt könnte man natürlich denken: "Klar, wer so alt wird, hat einfach gesunde Gewohnheiten, die er an seine Kinder weitergibt!" Doch genau hier wird die Studie faszinierend.

Die Wissenschaftler rechneten sämtliche Lebensstilfaktoren wie Rauchen, Alkoholkonsum, Ernährung, Sport und den sozialen Status aus ihren Daten heraus. Das Ergebnis blieb völlig unverändert. Das bedeutet, dass dieser enorme Gesundheitsvorteil nicht bloß auf antrainiertem Verhalten beruht. Hundertjährige vererben ihren Kindern biologische Faktoren und Gene, die wie eine innere Rüstung gegen die klassischen Alterskrankheiten wirken.

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Einen kleinen Haken gibt es jedoch

So beeindruckend der Schutz von Herz und Blutgefäßen bei den Nachkommen von Hundertjährigen auch ist – gegen eine der größten Herausforderungen für die menschliche Gesundheit scheint selbst diese besondere genetische Ausstattung nicht zu schützen: Krebs. Die Studie zeigte, dass das Krebsrisiko der Kinder von Hundertjährigen auf einem ähnlichen Niveau lag wie in der Gesamtbevölkerung.

100 Jahre alt werden

Wenn in Ihrem Stammbaum extreme Langlebigkeit vorkommt, haben Sie allen Grund zur Freude. Ihre Chancen stehen hervorragend, dass auch Sie bis ins hohe Alter fit und gesund bleiben. Für alle anderen gilt jedoch weiterhin: Auch wenn wir unsere Eltern (und damit unsere Start-Gene) nicht aussuchen können, haben wir unseren Lebensstil selbst in der Hand.