Allergie-Augen im Herbst: Diese Augentropfen schneiden im Vergleich gut ab

Für Ragweed-Allergiker:innen hat gerade die belastendste Zeit des Jahres begonnen. Die Pflanze steht jetzt in voller Blüte und zusätzlich können Pollen aus Südosteuropa nach Österreich geweht werden. Besonders die Augen leiden, diese Augentropfen können die Beschwerden lindern.

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Wer gerade das Gefühl hat, dass der Heuschnupfen plötzlich wieder mit voller Wucht zurückkommt, reagiert möglicherweise auf Ragweed. Die auch als Ambrosia oder Traubenkraut bekannte Pflanze erreicht ihre typische Saisonspitze Ende August und Anfang September. Laut Pollenservice der MedUni Wien befinden wir uns derzeit genau in dieser Phase. Besonders unangenehm: Bei Wind aus südöstlicher Richtung können zusätzlich große Mengen Ragweedpollen aus Ungarn und anderen Teilen Südosteuropas nach Österreich transportiert werden. Dort ist die Pflanze wesentlich stärker verbreitet als hierzulande.

Warum gerade die Augen so leiden

Die Schleimhäute des Auges reagieren direkt auf die Pollen in der Luft. Bei einer allergischen Reaktion können Juckreiz, Rötung, Brennen und verstärkter Tränenfluss auftreten. Genau hier setzen Allergie-Augentropfen an. Anders als Tabletten gegen Heuschnupfen wirken sie lokal direkt am Auge und können damit gezielt die dort auftretenden Beschwerden lindern.

Diese drei Präparate schneiden im Vergleich gut ab

Ein aktueller Produktvergleich hat verschiedene Allergie-Augentropfen gegenübergestellt. Zu den besonders hervorgehobenen Produkten gehören Conisan N, Vividrin akut von Bausch + Lomb und Azelastin von Micro Labs. Dabei unterscheiden sich die Präparate allerdings bei Wirkstoff und Einsatzgebiet deutlich.

Augentropfen © Getty Images/Science Photo Libra

1. Conisan N

Conisan N wird im Vergleich besonders gut bewertet. Die Tropfen enthalten unter anderem Ectoin und Hyetellose und sind vor allem zur Befeuchtung und zum Schutz gereizter Augen gedacht. Damit sind sie interessant für Menschen, deren Augen durch Allergene zusätzlich trocken und gereizt sind. Conisan N ist allerdings kein klassisches Antihistaminikum, sondern unterstützt vor allem den Schutzfilm des Auges.

2. Vividrin akut

Vividrin akut von Bausch + Lomb enthält Azelastin, einen antiallergischen Wirkstoff aus der Gruppe der Antihistaminika. Er kann typische Beschwerden einer allergischen Bindehautentzündung wie Juckreiz, Rötung und Schwellung lindern. Das Präparat ist laut Fachinformation für Kinder ab vier Jahren, Jugendliche und Erwachsene geeignet. Kontaktlinsen sollten vor der Anwendung entfernt werden.

3. Azelastin von Micro Labs

Auch Azelastin von Micro Labs setzt auf den Wirkstoff Azelastin und wird im Vergleich besonders für sein Preis-Leistungs-Verhältnis hervorgehoben. Das Präparat ist zur Behandlung allergischer Beschwerden am Auge zugelassen. Welche Dosierung sinnvoll ist, hängt unter anderem vom Alter und vom jeweiligen Einsatzgebiet ab.

Nicht alle Augentropfen-Produkte sind gleich

Beim Kauf sollten Sie nicht nur auf den Namen schauen. Entscheidend sind unter anderem: Welcher Wirkstoff enthalten ist, ob das Präparat für Ihr Alter zugelassen ist, ob Konservierungsstoffe enthalten sind und ob Sie Kontaktlinsen tragen. Wer sehr empfindliche Augen hat oder regelmäßig Kontaktlinsen verwendet, sollte deshalb die Packungsbeilage genau beachten beziehungsweise sich in der Apotheke beraten lassen.

Was jetzt zusätzlich gegen Ragweed hilft

Auch Augentropfen können die Pollen nicht aus der Luft entfernen. Wer aktuell stark reagiert, kann deshalb zusätzlich versuchen, die Belastung möglichst gering zu halten. Nach einem Aufenthalt im Freien kann es helfen, Kleidung zu wechseln und die Haare vor dem Schlafengehen zu waschen. Außerdem lohnt sich ein Blick auf den aktuellen Pollenflug, denn die Belastung kann je nach Windrichtung und Wetterlage stark schwanken.