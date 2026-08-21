Hörminderungen bleiben oft lange unbemerkt

Gutes Hören ist ein wichtiger Baustein für Lebensqualität, Selbstständigkeit und soziale Teilhabe. Mit seinem neu gestalteten Flagshipstore in Wien will Hansaton das Thema Hörgesundheit stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken.

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Gutes Hören bedeutet weit mehr, als Geräusche wahrzunehmen. Es ermöglicht Kommunikation, unterstützt die Selbstständigkeit und fördert die soziale Teilhabe. Dennoch werden Hörminderungen häufig erst erkannt, wenn Gespräche zunehmend anstrengend werden oder sich Betroffene bereits aus sozialen Situationen zurückziehen. Angesichts einer älter werdenden Bevölkerung gewinnt das Thema Hörgesundheit daher zunehmend an gesundheitlicher und gesellschaftlicher Relevanz.

Hansaton-Flagship-Store in der Mariahilfer Straße 31 © Hansaton-Sonova

Einfacher Zugang zu besserem Hören

Mit der Neugestaltung seines Flagshipstores "World of Hearing" auf der Wiener Mariahilfer Straße 31 in Wien möchte Hansaton dieses Thema stärker sichtbar machen. Der Standort verbindet persönliche Beratung, moderne Hörakustik und interaktive Testmöglichkeiten. Unter dem Leitmotiv "Einfach gut hören" soll gezeigt werden, wie ein zeitgemäßer und niederschwelliger Zugang zu Hörversorgung aussehen kann.

"Gutes Hören ist ein wesentlicher Bestandteil von Lebensqualität, Selbstständigkeit und sozialer Teilhabe. Durch den demografischen Wandel wird Hörgesundheit in Österreich in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen", sagt Thomas Perissutti, Geschäftsführer von Hansaton Österreich.

Frühe Tests schaffen Klarheit

Thomas Perissutti, Geschäftsführer von Hansaton Österreich. © Hansaton-Sonova

Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten wird die schleichende Entwicklung von Hörminderungen häufig unterschätzt. Erste Anzeichen wie Schwierigkeiten bei Gesprächen in Gruppen, störende Hintergrundgeräusche oder eine erhöhte Lautstärke bei Fernseher und Telefon werden oft lange ignoriert.

Regelmäßige Hörtests können helfen, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig geeignete Maßnahmen einzuleiten. Dabei geht es nicht nur um besseres Sprachverstehen, sondern auch um Sicherheit, Selbstständigkeit und soziale Einbindung im Alltag.

Hörgesundheit zum Ausprobieren

Der neu gestaltete Store setzt deshalb auf ein erlebnisorientiertes Konzept. Besucherinnen und Besucher können ihr Gehör testen lassen, sich beraten lassen und moderne Hörlösungen kennenlernen. Im Mittelpunkt steht ein Hörerlebnisraum, in dem unterschiedliche Alltagssituationen und Geräuschkulissen simuliert werden. Dadurch wird nachvollziehbar, wie sich verschiedene Hörsituationen anfühlen und welchen Unterschied individuell angepasste Hörlösungen machen können. Ergänzt wird das Angebot durch digitale Technologien wie den 3D-Scan des Ohres sowie interaktive Informationsflächen. Gleichzeitig soll das Konzept dazu beitragen, Hemmschwellen abzubauen. Moderne Hörlösungen sind heute klein, leistungsfähig und auf unterschiedliche Bedürfnisse anpassbar. Mit der "World of Hearing" will Hansaton Hörgesundheit verständlicher, zugänglicher und erlebbarer machen. www.hansaton.at