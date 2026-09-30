Machen die meisten falsch: So sollten Sie Nasenspray wirklich sprühen

Einmal reinsprühen, kurz schniefen und fertig? Ganz so einfach ist es nicht. Wer Nasenspray immer direkt auf die Nasenmitte richtet, wendet es möglicherweise falsch an.

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Bei der Anwendung sollte der Sprühstoß nicht direkt auf die Nasenscheidewand gerichtet werden. Diese befindet sich in der Mitte der Nase und ist mit einer empfindlichen Schleimhaut ausgekleidet. Wird sie regelmäßig direkt mit dem Spray getroffen, kann das die Schleimhaut reizen und unter anderem Nasenbluten begünstigen. Stattdessen sollte das Spray möglichst in Richtung der seitlichen Nasenwand gelangen.

So sollten sie wirklich sprühen

Dabei hilft eine überraschend einfache Methode: Für das linke Nasenloch die rechte Hand verwenden, für das rechte Nasenloch die linke Hand. Dadurch zeigt der Sprühkopf automatisch etwas nach außen und weg von der Nasenscheidewand. Die Spitze sollte dabei nur vorsichtig in das Nasenloch eingeführt werden. Als Orientierung kann die Richtung zum jeweiligen äußeren Augenwinkel beziehungsweise Ohr dienen.

Kopf leicht nach vorne

. © Getty Images

Auch die Kopfhaltung spielt eine Rolle. Der Kopf sollte während der Anwendung leicht nach vorne geneigt sein. Wird er stark nach hinten gelegt, kann das Spray leichter in den Rachen laufen. Nach dem Sprühstoß sollte außerdem nur sanft eingeatmet werden. Starkes Hochziehen kann dazu führen, dass der Wirkstoff direkt in den Rachen gelangt, anstatt auf der Nasenschleimhaut zu bleiben.

Woman sneezing behind a window, using a tissue. © Getty Images

Vor der Anwendung empfiehlt es sich außerdem, die Nase vorsichtig zu schnäuzen. So wird überschüssiger Schleim entfernt und das Spray kann die Nasenschleimhaut besser erreichen. Anschließend das Spray entsprechend der jeweiligen Gebrauchsanweisung anwenden. Dosierung und Anwendung können je nach Produkt und Wirkstoff unterschiedlich sein.