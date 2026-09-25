Erkältung, Grippe oder Corona: DIESE Symptome verraten, was Sie haben

Österreich schnieft und hustet: Neben der aktuellen Erkältungswelle breitet sich auch die echte Grippe (Influenza A) aus. Doch wie unterscheidet man den harmlosen Schnupfen von einer gefährlichen Grippe oder einer fiesen Corona-Infektion?

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Es ist das typische Herbst-Szenario: Der Hals kratzt, die Nase läuft, der Kopf brummt. Doch dieses Jahr ist die Erkältungssaison besonders heftig: In Österreich werden bereits ungewöhnlich früh Infektionen mit dem Influenza-A-Virus registriert. Gleichzeitig sorgen neue Corona-Varianten für weitere Krankheitsfälle. Doch woran lässt sich erkennen, was tatsächlich im Körper steckt? Diese Symptome liefern entscheidende Hinweise.

Virus © Getty Images

Die Erkältung

Der grippale Infekt ist der nervige, aber meist harmlose Klassiker. Eine Erkältung überfällt Sie nicht, sie schleicht sich an. Es beginnt meist über ein bis zwei Tage hinweg. Das verräterische Zeichen: Niesen! Wer ständig niesen muss und eine triefende Nase hat, leidet in den meisten Fällen "nur" an einer Erkältung. Was meistens fehlt: Echtes, hohes Fieber und extreme Gliederschmerzen sind bei Erkältungen eher ungewöhnlich.

Weitere Symptome: Leichtes Halskratzen, moderate Kopfschmerzen und allgemeine Schlappheit.

Die echte Grippe / Influenza A

Die echte Grippe kommt mit voller Wucht: Influenza A greift den Körper oft ganz plötzlich an. Eben noch halbwegs fit, kurz darauf fühlt man sich, als hätte einen ein Bus überrollt. Typisch ist der rasante Beginn mit hohem Fieber, oft über 39 Grad, und heftigem Schüttelfrost. Wer von einer Influenza erwischt wird, sollte sich unbedingt schonen und im Bett auskurieren.

Weitere Symptome: Extreme Muskel- und Gliederschmerzen (alles tut weh!), starkes Erschöpfungsgefühl und ein trockener, schmerzhafter Reizhusten.

Krank © Getty Images

Corona im Herbst 2026

Corona ist auch 2026 noch da. Aktuell dominieren vor allem die Varianten Stratus, Nimbus und Cicada das Infektionsgeschehen. Forscher haben herausgefunden, dass diese Varianten teilweise ganz spezifische Warnsignale senden. Sie beginnen ähnlich wie eine Erkältung, jedoch oft mit einem Fokus auf den Rachenraum. Bei der Variante Stratus ist das Leitsymptom ein extrem starkes, stechendes Kratzen im Hals, das von Betroffenen oft als "Rasierklingen-Schmerz" beschrieben wird. Hat Sie hingegen die Variante Nimbus erwischt, könnten stark wässrige, tränende Augen ein Frühsymptom sein.

Weitere Symptome: Starke Müdigkeit, Husten, Gliederschmerzen und manchmal auch Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall. Der klassische Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn tritt seltener auf, kann aber immer noch vorkommen.

Das ist zu tun

Egal, ob Erkältung, Grippe oder Corona: Wer krank ist, gehört ins Bett und nicht ins Großraumbüro. Um Gewissheit zu haben, empfehlen Experten mittlerweile praktische Kombi-Tests (für Corona, RSV und Influenza), die es für zu Hause gibt. Trinken Sie viel, schonen Sie sich und suchen Sie bei anhaltend hohem Fieber oder Atemnot unbedingt eine Ärztin oder einen Arzt auf!.