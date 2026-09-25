Warum Handys und Tablets die Augen unserer Kinder ruinieren

Zu viel Bildschirmzeit schadet Kindern massiv. Die ÖGK warnt vor einem rasanten Anstieg von Kurzsichtigkeit und schweren Defiziten bei der Sprachentwicklung.

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Das Smartphone gehört längst zum Alltag, doch für die Jüngsten birgt die ständige Nutzung erhebliche Risiken. Wie neue Zahlen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) aus dem Jahr 2026 belegen, nahmen heuer bereits 15.682 Kinder zwischen null und zehn Jahren die Leistungen von Augenoptikern in Anspruch. Das ist ein alarmierender Anstieg von rund vier Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025.

Bildschirmzeit und Kurzsichtigkeit bei Kindern

Eine große internationale Datenanalyse zeigt deutlich, dass jede zusätzliche Stunde vor dem Display das Risiko für Kurzsichtigkeit um satte 21 Prozent erhöht. Dr. Gabriele Berger, Kinderärztin der ÖGK, stellt dazu klar: "Kinder brauchen nicht nur weniger Zeit vor dem Bildschirm, sondern vor allem mehr von dem, was kein Bildschirm ersetzen kann: Gespräche, Blickkontakt, gemeinsames Spielen, Bewegung und Zeit im Freien".

Pausen einlegen

Da der ständige Blick in den Nahbereich schadet, raten Experten dazu, regelmäßig Pausen einzulegen und den Blick in die Ferne schweifen zu lassen. Regelmäßiger Aufenthalt im Freien bei natürlichem Tageslicht kann der Sehschwäche zudem aktiv entgegenwirken.

Neben den Augen ist auch das Sprechenlernen stark betroffen. Laut einer Metaanalyse von 42 Studien mit knapp 19.000 Teilnehmern führt ein Übermaß an Displays zu messbar schwächeren sprachlichen Fähigkeiten.

Buch statt Screen

"Im Warteraum sehe ich immer häufiger schon Babys und Kleinkinder mit einem Smartphone in der Hand. Natürlich kann das für Eltern manchmal praktisch sein, um eine Wartezeit zu überbrücken oder von einer notwendigen Untersuchung abzulenken. Viel besser wäre es aber, die Zeit zum Beispiel für das gemeinsame Betrachten eines Bilderbuches zu nutzen. Gerade kleine Kinder brauchen Gespräche, Blickkontakt und gemeinsames Spielen für ihre Entwicklung", erklärt Dr. Berger. Wenn Eltern die Bildschirmzeit radikal reduzieren und wieder mehr interagieren, seien laut der Medizinerin innerhalb weniger Monate enorme Fortschritte beim Sprechen bemerkbar.

So viel Screentime ist erlaubt

Um gesundheitlichen Folgeschäden effektiv vorzubeugen, hat die Gesundheitskasse klare Richtlinien für den Familienalltag formuliert:

Unter 3 Jahren: Kleinkinder sollten im Idealfall komplett ohne digitale Bildschirme aufwachsen. 3 bis 6 Jahre: In diesem Alter sind maximal 30 Minuten pro Tag als Orientierung erlaubt. Dazwischen sollten immer wieder komplett bildschirmfreie Tage eingeplant werden.

Zudem rät die ÖGK den Eltern, auch die eigenen Smartphone-Gewohnheiten zu hinterfragen, um den direkten Kontakt beim Spielen, Essen oder Kuscheln nicht ständig zu unterbrechen. Wer bei seinem Kind ausbleibende sprachliche Fortschritte bemerkt, sollte dies stets medizinisch abklären lassen. Im Rahmen der Eltern-Kind-Pass-Untersuchungen wird auch das wichtige Hörvermögen regelmäßig kontrolliert.