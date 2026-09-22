Zeitumstellung: In welche Richtung drehen wir die Uhren?

Alle sechs Monate rätseln wir, ob wir länger schlafen oder früher aufstehen.

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In viele Köpfe will und will es einfach nicht herein: Wann ist Zeitumstellung und in welche Richtung drehen wir den Uhrzeiger nochmal. Zur ersten Frage: In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober werden die Uhren umgestellt. Und was bedeutet das nun?

Die Antwort

Im Oktober werden die Zeiger der Uhr um eine Stunde zurückgedreht. Das heißt, wir können jetzt eine Stunde länger schlafen. Dafür wird es auch eine Stunde früher dunkel. Das heißt: Für viele ist es bald dunkel, wenn sie aus dem Büro kommen. Die Zeitumstellung passiert übrigens um drei Uhr früh - die Uhr wird dann auf zwei Uhr zurückgestellt.

Die ewige Diskussion

Die Frage, ob wir die Zeitumstellung überhaupt noch brauchen, erhitzt übrigens seit Jahren die Gemüter. Studien belegen, dass die Stunde, die wir früher oder später aufstehen, den Körper ganz schön durcheinander bringt und es besser wäre, sie abzuschaffen. Europa sucht schon lange nach einer einheitlichen Lösung und kommt auf keine Einigung.

In vielen Ländern wie der Türkei, Uruguay, Russland, dem Iran, Mexiko, Japan und Indien wurde die halbjährliche Zeitumstellung bereits abgeschafft. Vielleicht schaffen wir es auch irgendwann.