So werden Sie fit für den nächsten Wiesn-Tag

Auf die Festzeltparty folgen Müdigkeit, Kopfschmerzen und schwere Beine. So geht's schneller wieder gut!

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So ein Wiesn-Besuch - egal ob in Wien oder München - kann lange dauern und ist meistens feucht-fröhlich. So lustig das ist, am nächsten Tag folgt meistens ein bisschen Reue. Der Kopf schmerzt, die Beine sind vom langen Stehen und Schunkeln müde - und irgendwie müssen wir durch den nächsten Tag kommen. Und am Abend vielleicht noch einmal im Festzelt aufschlagen - schließlich ist nur einmal im Jahr Wiesn-Saison!

So werden Sie schnell wieder fit

Nach dem lustigen Auftakt der Wiener Wiesn, gibt es heute viele müde Gesichter. Um den Körper wieder in Schwung zu bringen, empfiehlt sich ein sanfter Start in den Tag: leichte Kost, viel Flüssigkeit und sanfte Bewegung sind die ideale Kombination, um die Sünden der letzten Nacht auszugleichen.

Die besten Tipps, um wieder Wiesn-fit zu werden

Aber was hilft wirklich? Am besten ist es natürlich, schon am Abend vorzusorgen, und sich bei Alkohol und fettigem Essen zurückzuhalten. Das gelingt aber nicht allen. Was tun? Hier sind die besten Tipps für einen schweren Kopf und müde Beine:

Wasser, Wasser und noch mehr Wasser: Trinken Sie viel, um dem Körper die Flüssigkeit zu geben, die er verloren hat. Am besten genießen Sie schon vor dem Schlafengehen ein großes Glas Wasser.

Trinken Sie viel, um dem Körper die Flüssigkeit zu geben, die er verloren hat. Am besten genießen Sie schon vor dem Schlafengehen ein großes Glas Wasser. Elektrolyte: Der Alkohol entzieht dem Körper wichtige Nährstoffe. Ein Elektrolytgetränk füllt den Speicher schnell wieder auf. Alternativ können Sie auch ein Glas Apfelsaft mit etwas Salz (etwa eine Messerspitze) trinken.

Der Alkohol entzieht dem Körper wichtige Nährstoffe. Ein Elektrolytgetränk füllt den Speicher schnell wieder auf. Alternativ können Sie auch ein Glas Apfelsaft mit etwas Salz (etwa eine Messerspitze) trinken. Leichte Kost: Auch wenn der Magen knurrt und ihnen nach Pommes, Leberkässemmel oder Burger ist, sollten Sie auf die Vernunft hören. Die Magenschleimhäute sind vom Alkohol ohnehin angegriffen und brauchen kein schweres Essen. Das beste Essen, um schnell wieder auf die Beine zu kommen sind Suppen. Ob Gemüse-, Kartoffel-, Hühner- oder Rindssuppe macht kaum einen Unterschied. Auch Haferflocken mit Joghurt sind ein guter Start in den Tag. Am besten ohne Zucker!

Auch wenn der Magen knurrt und ihnen nach Pommes, Leberkässemmel oder Burger ist, sollten Sie auf die Vernunft hören. Die Magenschleimhäute sind vom Alkohol ohnehin angegriffen und brauchen kein schweres Essen. Das beste Essen, um schnell wieder auf die Beine zu kommen sind Suppen. Ob Gemüse-, Kartoffel-, Hühner- oder Rindssuppe macht kaum einen Unterschied. Auch Haferflocken mit Joghurt sind ein guter Start in den Tag. Am besten ohne Zucker! Acetylcystein: Das Erkältungsmittel wird eigentlich gegen Atemwegserkrankungen eingesetzt, ist aber als starkes Antioxidans auch eine geheime Wunderwaffe gegen den Kater. Im Idealfall nehmen Sie eine halbe Tablette vor dem Feiern, die zweite Hälfte danach. Aber auch in der Früh lindert sie die Beschwerden noch.

Das Erkältungsmittel wird eigentlich gegen Atemwegserkrankungen eingesetzt, ist aber als starkes Antioxidans auch eine geheime Wunderwaffe gegen den Kater. Im Idealfall nehmen Sie eine halbe Tablette vor dem Feiern, die zweite Hälfte danach. Aber auch in der Früh lindert sie die Beschwerden noch. Der gute alte Kaffee: Die enthaltenen Bitterstoffe helfen der Leber wieder auf die Sprünge. Besser ohne Milch!

Die enthaltenen Bitterstoffe helfen der Leber wieder auf die Sprünge. Besser ohne Milch! Bewegung: Sport nach der Wiesn? Ja, unbedingt. Aber übertreiben Sie es nicht. Ein Spaziergang an der frischen Luft kann Wunder wirken und bringt den Kreislauf wieder in Schwung. Auch ein lockerer Lauf ist drin, wenn Sie sich fit genug fühlen.

Sport nach der Wiesn? Ja, unbedingt. Aber übertreiben Sie es nicht. Ein Spaziergang an der frischen Luft kann Wunder wirken und bringt den Kreislauf wieder in Schwung. Auch ein lockerer Lauf ist drin, wenn Sie sich fit genug fühlen. Fußmassage: Die Füße schmerzen vom vielen Tanzen? Die Beine sind vom stundenlangen Stehen müde? Gönnen Sie sich ein erfrischendes Fußbad oder eine regenerierende Fußmassage.

Wenn Sie Ihrem Körper Gutes tun, sind Sie schnell wieder fit für den nächsten Wiesn-Tag. Aber übertreiben Sie es nicht - dann stellt sich der Kater gar nicht erst ein!