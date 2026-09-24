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O'zapft is! Wiener Kaiser Wiesn hat eröffnet

Nikolai Uzelac
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Gruppe in Tracht bereitet sich vor der Luftburg Kolarik auf die Wiener Kaiser Wiesn vor.
© Nikolai Uzelac
Am Donnerstag fiel trotz strömendem Regen der offizielle Startschuss zu einem der größten Volksfeste in ganz Österreich.
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Beste Feierlaune trotz strömendem Regen? Gibt es, ja - und zwar beim großen Opening der Wiener Kaiser Wiesn! So kam Donnerstagvormittag alles - von Politik über Prominenz bis hin zu Bierpapst Conrad Seidl höchstpersönlich - zusammen, was Rang und Namen hat, um in Dirndln und Lederhosen den Startschuss ja nicht zu verpassen. Angeführt von den Kapellen der Polizei und dem Gösser Bierverein, erfolgte nach dem "Warm up" mit Blasmusik, Bier und Brezeln um 12 Uhr der tosende Festzug quer durch den Prater. Ziel war nichts Geringeres als das Riesenrad, wo der traditioneller Bieranstich auf der Wiener Kaiser Wiesn vorgenommen wurde.

Mann zapft Bier an einem Stand, viele Menschen in Tracht in festlich dekoriertem Biergarten.
Mit frisch gezapftem Bier ging es am Vormittag in der Luftburg Kolarik los. © Nikolai Uzelac
Ein Mann im traditionellen Gewand mit Hut hält ein Bierglas auf einem Volksfest.
Bierpapst Conrad Seidl auf der Wiener Kaiser Wiesn. © Nikolai Uzelac
Festlich geschmückter Brauereiwagen mit vielen Holzfässern der Marke Gösser auf einer Straße.
Für ausreichend Bier wurde gesorgt. © Nikolai Uzelac

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Blaskapelle in grünen Trachten marschiert bei einem Umzug im Freien auf nasser Straße.
Musikalische Untermalung lieferte der Gösser Bierverein. © Nikolai Uzelac
Eine Polizeikapelle marschiert im Freien und spielt Instrumente bei regnerischem Wetter.
Die Polizeikapelle war lautstark zu hören. © Nikolai Uzelac
Gruppe in traditioneller Tracht marschiert beim Festzug auf nasser Straße, Bäume im Hintergrund.
Tradition pur beim Festzug zum Riesenrad. © Nikolai Uzelac

Das rot-weiß-rote Pendant zum Münchner Oktoberfest läuft von 24. September bis 11. Oktober. Während der Eintritt zum Freigelände und in den Almen tagsüber frei ist, fallen für die Abendveranstaltungen in den Zelten Gebühren an, es neben Speis und Trank Top-Konzerte von den Lausern, der Mountain Crew, den Fetzentalern und weiteren Schlagergrößen stattfinden. Das vergleichsweise junge Event gab im Jahr 2022 seine Premiere und etablierte sich binnen kurzer Zeit zu einem der größten Volksfeste Österreichs.

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