O'zapft is! Wiener Kaiser Wiesn hat eröffnet

Am Donnerstag fiel trotz strömendem Regen der offizielle Startschuss zu einem der größten Volksfeste in ganz Österreich.

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Beste Feierlaune trotz strömendem Regen? Gibt es, ja - und zwar beim großen Opening der Wiener Kaiser Wiesn! So kam Donnerstagvormittag alles - von Politik über Prominenz bis hin zu Bierpapst Conrad Seidl höchstpersönlich - zusammen, was Rang und Namen hat, um in Dirndln und Lederhosen den Startschuss ja nicht zu verpassen. Angeführt von den Kapellen der Polizei und dem Gösser Bierverein, erfolgte nach dem "Warm up" mit Blasmusik, Bier und Brezeln um 12 Uhr der tosende Festzug quer durch den Prater. Ziel war nichts Geringeres als das Riesenrad, wo der traditioneller Bieranstich auf der Wiener Kaiser Wiesn vorgenommen wurde.

Mit frisch gezapftem Bier ging es am Vormittag in der Luftburg Kolarik los. © Nikolai Uzelac

Bierpapst Conrad Seidl auf der Wiener Kaiser Wiesn. © Nikolai Uzelac

Für ausreichend Bier wurde gesorgt. © Nikolai Uzelac

Musikalische Untermalung lieferte der Gösser Bierverein. © Nikolai Uzelac

Die Polizeikapelle war lautstark zu hören. © Nikolai Uzelac

Tradition pur beim Festzug zum Riesenrad. © Nikolai Uzelac

Das rot-weiß-rote Pendant zum Münchner Oktoberfest läuft von 24. September bis 11. Oktober. Während der Eintritt zum Freigelände und in den Almen tagsüber frei ist, fallen für die Abendveranstaltungen in den Zelten Gebühren an, es neben Speis und Trank Top-Konzerte von den Lausern, der Mountain Crew, den Fetzentalern und weiteren Schlagergrößen stattfinden. Das vergleichsweise junge Event gab im Jahr 2022 seine Premiere und etablierte sich binnen kurzer Zeit zu einem der größten Volksfeste Österreichs.