Bim-Strecken werden bald zu grünen Oasen

Aktuell gibt es in Wien rund 12 Kilometer Grüngleise, die das Stadtbild nicht nur aufwerten, sondern auch einen wertvollen Beitrag zum Klima leisten.

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Begrünte Straßenbahntrassen gehören in Wien längst zum Stadtbild. Derzeit finden sich solche Gleisabschnitte auf den Linien 1, 2, 6, 11, 12, 18, 25, 26, 27, 31, 62, 71 sowie den Linien O und D. Zum Einsatz kommen unterschiedliche Begrünungsformen: Rund 8,5 Kilometer sind als Rasengleis ausgeführt, weitere etwa zwei Kilometer bestehen aus begrünten Lochplatten. Knapp zwei Kilometer wurden mit Sedum-Pflanzen gestaltet. Neue Abschnitte entstanden in den vergangenen Jahren unter anderem im Zuge der Errichtung der Linien 12 und 27 sowie bei Projekten am Frödenplatz und entlang der Rechten Wienzeile beziehungsweise des Margaretengürtels.

Auch heuer wird das Netz erweitert. Insgesamt entstehen rund 600 Meter zusätzliche Grüngleise an mehreren Standorten. Im Bereich des Ernst-Happel-Stadions wurde im Rahmen der Verlängerung der Linie 18 bereits ein etwa 70 Meter langer begrünter Gleisabschnitt fertiggestellt. Weitere Projekte werden derzeit entlang der Windtenstraße auf der Linie 1 sowie in der Pantucekgasse und der Simmeringer Hauptstraße für die Linien 11 und 71 umgesetzt. Die Bauarbeiten laufen bereits und sollen bis Ende Oktober abgeschlossen sein.

Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). © Christian Fürthner

"Begrünung zwischen den Schienen bringt viele Vorteile: Begrünte Gleise können Regenwasser aufnehmen und speichern. Durch die Verdunstung entsteht Kühlung, was speziell an heißen Sommertagen wichtig ist. Gleichzeitig schaffen die Wiener Linien weitere begrünte Flächen im dicht bebauten Gebiet und gestalten damit die Stadt und den öffentlichen Verkehr noch attraktiver", so Öffi-Stadträtin Ulli Sima. Pflanzen zwischen den Gleisen können zudem auch Staub binden und je nach Bauweise können Grüngleise auch die Schallausbreitung reduzieren.