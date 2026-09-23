Los geht die Wiesn-Gaudi! Diese Highlights warten am Donnerstag

O‘zapft is! Am 24. September eröffnet die Wiener Kaiser Wiesn im Prater – mit Schmankerln, Schlagerhits und einem prall gefüllten Programm.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ab Donnerstag herrscht im Prater wieder ausgelassene Wiesn-Gaudi. Den Auftakt auf der Wiener Kaiser Wiesn macht um 12 Uhr der traditionelle Bieranstich mit Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), auf den der Kapelleneinzug des Gösser Musikvereins folgt. Danach öffnen die großen Festzelte ihre Tore und laden Besucher zu einem Tag voller Live-Musik, Tanz und herzhaften Schmankerln ein. Ganz gleich, ob mit der Familie, Freunden oder Arbeitskollegen - für gute Stimmung ist gesorgt.

Chefsache: Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ist für den traditionellen Bieranstich zuständig. © Getty Images

Gute Stimmung im Festzelt der Wiener Kaiser Wiesn. © Wiener Kaiser Wiesn

Im Gösser-Zelt stehen erst die Schlagerstars der Edlseer und später dann die Lauser auf der Bühne. Auch im Wiesbauer-Zelt wird kräftig gefeiert: Dort sorgen die Jungen Zillertaler sowie die Dirndl Rocker für Stimmung. Im Nordic Spirit Kaiser Zelt heizen am Abend Bengels Reloaded dem Publikum ein. Und im Wiesn Dorf wartet schon ab Mittag ein buntes Programm. Mit dabei sind unter anderem die Volkstanzgruppe St. Georgen an der Leys, die Schuhplattlern Tiefenbach, Duo Amore, Wutzlpold, Radio Grün Weiß und das Wunschradio Live. Insgesamt sorgen rund 1.900 Musiker bei 150 Konzerten für gute Unterhaltung am Festivalgelände.

An Prominenz mangelt es auf der Wiesn nie. © Getty Images

Die Wiener Kaiser Wiesn zählt längst zu den größten Volksfesten des Landes. Rund 380.000 Besucher werden heuer erwartet. Für das leibliche Wohl stehen unter anderem etwa 10.000 Portionen Stelze und 9.500 Grillhendln bereit. Bereit stehen dafür 800 Mitarbeiter, die das Fest erst möglich machen - allein für den Aufbau wurden rund 10.000 Arbeitsstunden investiert. Wer also auf Schlager, Bier und Wiesn-Flair steht, kommt im Prater ganz bestimmt auf seine Kosten.