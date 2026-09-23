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Chaos bei Länderspiel: 18er fährt nicht zum Stadion

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Viele Fans schwenken rot-weiße Österreich-Fahnen im Ernst-Happel-Stadion.
© ÖFB
Ausgerechnet am Sonntag wird die direkte Straßenbahn-Verbindung zum Ernst-Happel-Stadion gekappt - der Grund: Die Nations-League-Begegnung wurde zum Hochrisikospiel erklärt.
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Im Rahmen der Nations League kommt es am Sonntag zum allerersten Aufeinandertreffen zwischen Österreich und Kosovo. Austragungsort ist das Ernst-Happel-Stadion im Wiener Prater. Brisant: Das Fußballmatch wurde von den Behörden als Risikospiel eingestuft. Vor diesem Hintergrund wird die Straßenbahnlinie 18 am Spieltag nur verkürzt geführt. Statt wie üblich bis vors Stadion zu fahren, endet die Route schon bei der Haltestelle Schlachthausgasse. Wer mit den Öffis anreist, muss also auf andere Verbindungen - wie die U2 - ausweichen.

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Eine moderne Straßenbahn fährt auf der Linie 18 durch eine grüne Allee Richtung Stadion.
Die Linie 18 fährt am Sonntag nicht zum Ernst-Happel-Stadion. © Simon Wöhrer

Die Maßnahme der Stadt Wien und des ÖFB tritt um 15 Uhr in Kraft und ist bis zum Ende des Zuschauer-Abtransports gegen 22 Uhr aufrecht. Während die Straßenbahn wegfällt, bleibt die Stadionallee für den Individualverkehr geöffnet. Die Zufahrt über die Stadionallee ist ab 15 Uhr möglich, davor gelangen Autofahrer lediglich über den Handelskai in den Stadionbereich.

Viele Menschen stehen vor dem Ernst-Happel-Stadion in Wien in einer Warteschlange.
Zum Länderspiel werden Zigtausende Zuschauer erwartet. © APA/TOBIAS STEINMAURER

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