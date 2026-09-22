Sammeln beim Herbstfest für den kleinen Emil

Mit einem groß angelegten Charity-Herbstfest in Wien soll dem fünfjährigen Emil eine dringend benötigte Spezialtherapie ermöglicht werden.

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Stöbern, feiern und dabei Gutes tun: Am 27. September lädt der Verein Viennergy zum großen Herbstfest samt Charity-Kinderflohmarkt ins Europahaus Wien. Von 13 bis 18 Uhr warten mehr als 100 Flohmarktstände, zahlreiche Attraktionen und ein buntes Bühnenprogramm auf die Besucher. Das Besondere dabei: Sämtliche Einnahmen aus den Standgebühren sowie der Spendentombola kommen dem fünfjährigen Emil zugute.

Der Bub kam mit Down-Syndrom und einer Neugeborenenleukämie zur Welt und verbrachte seine ersten drei Lebensmonate im Krankenhaus. Viele Entwicklungsschritte erreichte Emil später als andere Kinder. Nun soll eine spezielle Tomatis-Therapie neue Impulse für seine weitere Entwicklung bringen. Die dafür nötigen Kosten stellen die Familie jedoch vor große finanzielle Herausforderungen. Deshalb wird im Rahmen des Herbstfests für die Therapie gesammelt.

Beim Wiener Charity-Herbstfest wird für den fünfjährigen Emil Geld gesammelt. © Viennergy

Besucher dürfen sich auf eine große Tombola mit Sachpreisen im Gesamtwert von rund 20.000 Euro freuen. Unterstützt wird die Benefizaktion von zahlreichen Partnern wie Nintendo, der Wiener Prater, Piatnik, Spielwaren Heinz, SK Rapid und Tigersworld. Für Unterhaltung sorgen zudem Live-Acts, Mitmachstationen und ein umfangreiches Familienprogramm. Bereits im Vorjahr lockte die Veranstaltung mehr als 1.000 Besucher an und brachte 4.500 Euro an Spendengeldern ein. An diesen Erfolg möchte Viennergy nun anknüpfen und möglichst viele Menschen für den guten Zweck mobilisieren.