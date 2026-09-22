Blutig, verrückt, legendär: Das Slash Filmfestival ist zurück

Mit jeder Menge Kultfilmen und Neuerscheinungen sorgt das 17. SLASH Filmfestival von 23. September bis 4. Oktober wieder für Gänsehaut in ganz Wien.

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Österreichs größte Veranstaltung für fantastischen Film lockt auch heuer wieder Tausende Besucher in die Bundeshauptstadt, wenn sich von 23. September bis 4. Oktober alles um Slash, Horror und Splatter dreht. Gespielt wird an mehreren Standorten, konkret in den Institutionen Gartenbaukino, Filmcasino, Metro, Schikaneder, Milieu Kino, Club Celeste, Club U und Festivalzentrum. Insgesamt erwarten die Veranstalter in den kommenden zwei Wochen rund 15.000 Gäste.

Her Private Hell (2026) © Slash Filmfestival

Auf dem Programm stehen aktuelle Genre-Produktionen, die von "Her Private Hell" und "Buddy" über "I Love Paris" bis hin zu "Species" oder "Frankenstein Fragment" reichen. Damit wartet das Festival nicht nur mit Horrorfilmen auf, sondern auch mit Vorführungen aus Genres wie Fantasy und Science-Fiction. Neben Neuerscheinungen setzt das Slash Filmfestival natürlich auf legendäre Klassiker wie "The Deadly Spawn", "Freaks", "The Devils" oder "Salò: The 120 Days of Sodom".

The Deadly Spawn (1983) © Slash Filmfestival

Abseits des Leinwandgeschehens sollen zudem spannende Events für volle Säle und intensive Diskussionen sorgen, etwa die "Masterclass" von Joe Walker, "Springteufel - Pitching Like Your Life Depends On It" oder die Vernissage "A Grindhouse History in Posters". Das SLASH Filmfestival stellt somit einen Pflichttermin für alle dar, die abseits des Mainstreams auf fantastisches Kino setzen.