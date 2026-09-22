Offene Naturtribüne: Vienna plant Extra-Plätze für Kracher gegen Rapid

Der Ticketansturm auf den Cup-Schlager zwischen Vienna und Rapid hat begonnen: Ab sofort sind Karten für das Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups auf der Hohen Warte erhältlich.

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Am 27. Oktober empfängt der First Vienna FC den SK Rapid Wien zum mit Spannung erwarteten Duell im Achtelfinale des ÖFB-Cups. Schon jetzt läuft der freie Ticketverkauf für das Traditionsduell. Karten gibt es online sowie in der Geschäftsstelle. Während sich Vienna-Fans Plätze auf der Haupttribüne und in Teilen der Naturarena sichern können, ist der Fansektor der Rapid-Anhänger (Naturarena. Sektor H - Gäste - West) exklusiv über den Gastverein organisiert.

Die Vienna arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Genehmigung zusätzlicher Zuschauerbereiche hinter dem Tor. Sollte grünes Licht kommen, gehen umgehend weitere Tickets in den Verkauf. Damit würde sich die Kapazität für den Cup-Kracher noch einmal erhöhen. Die offene Naturtribüne auf der Hohen Warte zählt zu den markantesten Bereichen des historischen Stadions und wurde zuletzt bei einem Pflichtspiel im Sommer 2025 geöffnet, als Austria Salzburg zu Gast war.

Großer Fan-Andrang auf der Hohen Warte, wenn First Vienna FC gegen SK Rapid Wien spielt. © fotobyhofer

Ein Blick in die Vergangenheit: Die Datenbank des Webportals transfermarkt.at weist in ihrer Statistik 166 Begegnungen zwischen Vienna und Rapid aus. 47 Siege der Döblinger stehen 83 Erfolgen der Hütteldorfer gegenüber, 36 mal trennte man sich mit einem Remis. Das letzte Pflichtspielduell ging ebenfalls auf der Hohen Warte über die Bühne, als sich die Vienna vor 20 Jahren im ÖFB-Cup mit 4:3 im Elfmeterschießen durchsetzte. Damals waren rund 5.500 Zuschauer vor Ort.