Prinz Harry: Gala-Besuch ohne seine Meghan

Prinz Harry hat nach seinem Umzug nach Großbritannien die WellChild Awards in London besucht. Bei dem öffentlichen Auftritt erschien der 42-Jährige allerdings ohne seine Ehefrau Herzogin Meghan.

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Für den jüngeren Sohn von König Charles III. war der Besuch im Londoner Royal Lancaster Hotel einer der ersten öffentlichen Auftritte nach der Rückkehr aus den USA. Er betrat den lilafarbenen Teppich bei den WellChild-Awards ohne Begleitung.

Dritter Solo-Auftritt seit dem Umzug

Es handelte sich um den dritten Solo-Termin, seitdem der Prinz gemeinsam mit Meghan und den Kindern Archie sowie Lilibet nach England umgezogen ist. Seine Ehefrau wurde seither noch nicht auf entsprechenden Veranstaltungen gesichtet. Laut britischen Medien soll Meghan stattdessen mit US-TV-Talkerin Ellen DeGeneres gemütlich in einem Pub gesessen sein.

Berichten zufolge möchte sich die Herzogin künftig zwar wieder stärker für Charity-Projekte in Großbritannien einsetzen. Sie wolle vorerst aber sicherstellen, dass sich die gemeinsamen Kinder gut im neuen Umfeld einleben. Dass Meghan an seiner Seite erscheinen würde, war zuvor spekuliert worden, da die Anreise durch die räumliche Nähe einfacher gewesen wäre und sie ihren Mann bereits 2019 zu der Veranstaltung begleitet hatte.

Prince Harry bei den WellChild-Awards © Getty Images

Persönliche Geschenke bei den Treffen

Vor der Gala traf sich der Schirmherr der Hilfsorganisation, die sich für schwer erkrankte Kinder, Jugendliche und deren Familien einsetzt, mit den diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinnern. Die Organisation teilte Eindrücke der Treffen im Netz. Unter anderem überreichte die zwölfjährige Sofia, Gewinnerin in der Kategorie "Inspirational Young Person" der Altersgruppe zwölf bis 14 Jahre, ein kleines Geschenk. Der 15-jährige George, "Special Recognition"-Gewinner, führte seinen neuen Rollstuhl vor, und die als herausragende Krankenpflegerin geehrte Rachel überreichte eine Geschenktüte ihres Teams am Birmingham Children's Hospital.

Prince Harry bei den WellChild-Awards © Getty Images

Vor dem Event betonte Harry in einer Mitteilung: "Es ist immer ein Privileg, bei den WellChild Awards dabei zu sein und die außergewöhnlichen Kinder, Jugendlichen, Familien und Fachkräfte kennenzulernen, deren Mut und Entschlossenheit uns alle inspirieren. [...] Ihre Geschichten erinnern uns eindringlich daran, was durch Mitgefühl, Verbundenheit und Gemeinschaft erreicht werden kann." Damit schloss die Veranstaltung mit zahlreichen Begegnungen ab.