Gottschalk: Wiesn-Party nach Krebs-Drama

Der Entertainer schaute am Dienstagvormittag zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder auf dem Münchner Oktoberfest vorbei und hielt sogar eine Maß in der Hand.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Gäste der Theresienwiese konnten ihren Augen kam trauen, denn mit ihm hätte wahrscheinlich so schnell keiner gerechnet. Doch am Dienstagvormittag betrat Thomas Gottschalk an der Seite seiner Frau Karina das Festzelt Käfers Wiesn-Schänke und zog sofort alle Blicke auf sich. In traditioneller kurzer Lederhose und weißem Hemd wirkte der beliebte Showmaster erholt und strahlte pure Lebensfreude aus. Nach monatelangen Sorgen um seine Gesundheit war der Auftritt das deutlichste Signal an seine Millionen Fans: Der TV-Star kämpft sich erfolgreich zurück ins Leben.

Hinter dem Auftritt steht ein spektakulärer medizinischer Erfolg, der Anlass zu großer Zuversicht gibt. Nach seiner zweiten PET-CT-Therapie konnten die behandelnden Mediziner zuletzt keine aktiven Krebszellen mehr in seinem Körper nachweisen. Zu verdanken hat Gottschalk diesen Durchbruch einer außergewöhnlichen Immuntherapie aus Greifswald, die ursprünglich nicht für ältere Erwachsene entwickelt wurde, sondern im Kampf gegen seltene Krebserkrankungen bei Kindern zum Einsatz kommt.

Ausnahme für den langjährigen Anwalt

Dass der Weg des Paares ausgerechnet auf die Wiesn führte, war keineswegs selbstverständlich. Nach der kräftezehrenden Therapie hatte sich der Entertainer weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und zahlreiche Termine abgesagt. Im Gespräch mit BILD erklärte Gottschalk die Hintergründe seines Besuchs: "Die Wiesn ist natürlich für uns immer ein großes Thema. Zuletzt hatten wir alle möglichen Einladungen ausgeschlagen, aber für meinen Anwalt Dr. Peter Schmalisch mache ich natürlich eine Ausnahme, schließlich berät er mich seit 45 Jahren."

Der Besuch bei dem vertrauten Wegbegleiter wurde für das Paar zu einem befreienden Erlebnis. Auf die Frage nach seinem aktuellen Befinden fand die "Wetten, dass..?"-Ikone klare und ermutigende Worte: "Mir geht es jeden Tag besser, ausgezeichnet sogar."

Karina Gottschalk: "Der Krebs ist erst mal besiegt"

Ehefrau Karina, die ihrem Mann während der gesamten Behandlungsphase ununterbrochen zur Seite stand, blickt mit einer Mischung aus Erleichterung und Respekt auf die Situation. Sie betont: "Der Krebs ist erst mal besiegt. Aber Sie wissen ja selbst: Er ist dann mal ein, zwei, drei Jahre weg und dann kann er wiederkommen. Aber das werden wir alles im Auge behalten." Gleichzeitig zeigte sie sich zutiefst beeindruckt vom Durchhaltewillen ihres Partners während der schwersten Stunden.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Sie schwärmte offen von der eisernen Disziplin des Moderators: "Ich bin total stolz auf meinen Mann. Er hat so viel Energie gezeigt und sich wirklich strebermäßig reingehängt. Einfach total schön, was er geleistet hat." Das Kompliment ließ der Entertainer nicht lange auf sich sitzen und erwiderte dankbar: "Ich bin noch stolzer auf Karina als sie auf mich."

Alkoholfreies Bier und knusprige Ente zur Feier des Tages

Am Festtisch feierte das Paar das wiedergewonnene Lebensgefühl ganz bewusst und genussvoll. Statt klassischem Festbier stießen Thomas und Karina Gottschalk mit alkoholfreiem Bier an und ließen sich dazu eine knusprige Wiesn-Ente schmecken. Nach den Entbehrungen der vergangenen Monate stand der gemeinsame Tag ganz im Zeichen der Dankbarkeit.

Für ihre gemeinsame Zukunft haben die beiden ohnehin nur ein einziges, klares Ziel vor Augen: "Wir wollen einfach nur glücklich und gesund leben." Der gelungene Wiesn-Auftritt beweist eindrucksvoll, dass Thomas Gottschalk seine Zuversicht und seinen unverwechselbaren Optimismus niemals verloren hat.