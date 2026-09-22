Sylvie Meis gesteht: "Ich bin eine Red Flag"

Vor dem Start der neuen Staffel von "Love Island VIP" spricht die Moderatorin offen über ihr eigenes Liebesleben, toxische Beziehungsmuster und ihre Schwäche für Bad Boys.

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Für Sylvie Meis schließt sich in der sonnigen Flirt-Villa wieder ein vertrauter Kreis. Bereits zum siebten Mal führt die charmante Niederländerin durch das erfolgreiche Dating-Format "Love Island", wobei sie nun schon zum dritten Mal mit bekannten Realitystars zusammenarbeitet. Die Vorfreude auf das TV-Event ist riesig, doch diesmal forderte die Produktion vollen Einsatz von ihr. Wie sie lachend im Interview mit "spot on news" verriet, musste sie noch nie so oft in die Villa marschieren wie in dieser Staffel. Sie habe richtig arbeiten müssen und denke scherzhaft bereits darüber nach, bald wieder über einen neuen Vertrag zu verhandeln.

In der aktuellen VIP-Ausgabe wartet auf die Zuschauer ein ganz besonderes TV-Experiment, das für völlig neue Dynamiken sorgt. Erstmals treffen etablierte Realitystars auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zuvor noch nie im Reality-TV zu sehen waren. Mit Paco Herb und Tim Kühnel ziehen zwei prominente Männer ein, die das Format in früheren Staffeln bereits gewinnen konnten. Ebenfalls mit von der Partie ist Jannik Kontalis, der zuletzt durch seinen vielbeachteten Flirt mit Musiker Bill Kaulitz für gewaltigen Gesprächsstoff in den Medien gesorgt hatte. Die Mischung aus medienaffinen Reality-Profis und völlig unbedarften Neulingen soll zeigen, ob Liebe auch abseits der Szene-Blase entstehen kann.

Die ewige Suche nach dem Glück: Zweimal verheiratet, mehrfach verlobt

Trotz aller Skepsis rund um Inszenierungen im Reality-TV nimmt Sylvie Meis die Liebessuche ihrer Kandidaten vollkommen ernst. Aus eigener Erfahrung weiß die Moderatorin nur allzu gut, wie verschlungen und schmerzhaft die Pfade des Herzens verlaufen können. Sie blickt selbst auf zwei Ehen, mehrere Verlobungen und zahlreiche Beziehungen zurück, hat den Glauben an den Richtigen aber dennoch niemals verloren. Als sie in jungen Jahren ihren ersten Ehemann kennenlernte, dachte sie natürlich noch, dies sei ein Bündnis für die Ewigkeit. Heute weiß sie aus Erfahrung, dass das Leben manchmal ganz andere Wege nimmt, man die Hoffnung auf eine späte große Liebe aber niemals aufgeben sollte.

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Gerade in einer modernen Welt, die stark von Social Media geprägt ist, biete die Abgeschiedenheit der Flirt-Villa eine echte Chance auf emotionale Wahrhaftigkeit. In der Show könne man sich nicht hinter irgendeinem anonymen Chat verstecken, sondern müsse sich von Angesicht zu Angesicht begegnen. Das gelte für Kandidaten wie Tim Kühnel ebenso wie für Jannik Kontalis. Letzterer wusste genau, dass er auf seine turbulente Vergangenheit angesprochen werden würde. Meis betont jedoch, sie habe ihn als ausgesprochen sympathischen, liebevollen und warmherzigen Menschen kennengelernt, der mit aufrichtigen Absichten in die Villa gezogen sei.

Schwäche für Bad Boys und deutliche Warnung vor Islander Paco

Besonders lebhaft wird die Moderatorin, wenn das Gespräch auf toxische Beziehungsmuster und sogenannte "Red Flags" kommt. Sylvie Meis versteht nur zu gut, warum Frauen immer wieder auf schwierige Männer hereinfallen. Intensive Männer seien schlichtweg faszinierend, weil sie einer Frau anfangs unendlich viel Bestätigung und extremes Lovebombing schenken. Wer diese Mechanismen noch nicht kenne und darauf hereinfalle, erlebe am Ende fast zwangsläufig ein gebrochenes Herz. Zwar liebe sie selbst insgeheim Bad Boys, lasse sich im Alltag aber nicht mehr darauf ein, weil sie aus eigener Erfahrung wisse, dass es zu nichts führe. Frauen rät sie deshalb, solche Liebeleien stets mit Vorsicht zu genießen und sich genau bewusst zu machen, was real ist.

Bei einem der diesjährigen Promi-Islander würde Sylvie Meis einer guten Freundin dennoch sofort den Riegel vorschieben. Angesprochen auf Frauenschwarm Paco Herb stellt die Moderatorin unmissverständlich klar: Bei ihm laute die Devise schlichtweg "Finger weg". Er sei zwar ohne Zweifel ein extrem cooler Typ, aber eben auch durch und durch ein echter Bad Boy.

Sylvie mit Ex-Mann Rafael van der Vaart und Sohn Damian. © Getty Images

Sylvie Meis schonungslos: "Ich bin schwierig zu halten"

Die größte Überraschung des Interviews liefert die Moderatorin jedoch bei der schonungslosen Selbsteinschätzung ihrer eigenen Beziehungsfähigkeit. Meis nimmt kein Blatt vor den Mund und bezeichnet sich selbst als wandelnde Herausforderung für die Männerwelt. Sie finde es keineswegs schlimm, wenn ein Mann eine Red Flag sei, denn sie selbst sei schließlich auch eine Red Flag. Sie sei keine einfache Partnerin und passe daher bestens in dieses Schema.

Auf die Nachfrage, warum sie so streng mit sich selbst ins Gericht gehe, liefert die TV-Schönheit ein bemerkenswert ehrliches Fazit über ihren eigenen Charakter. Sie sei in einer Beziehung emotional extrem intensiv, aber gleichzeitig ungeheuer schwierig zu halten. Sie sei schlichtweg sehr schnell gelangweilt und brauche ständige Impulse, um ihr Herz dauerhaft zu vergeben. Ob die prominenten und nicht-prominenten Singles in der Villa am Ende mehr Beständigkeit beweisen als ihre Moderatorin, erfahren die TV-Zuschauer ab Mittwoch, 23. September, bei RTLzwei sowie jeweils sieben Tage vorab im Stream auf RTL+.