Wiesn-Blond: Leona König kaum zu erkennen

Pünktlich zum Start der heurigen Wiesn überrascht Leona König ihre Fans mit einer radikalen Typveränderung. Die beliebte ORF-Moderatorin verabschiedet sich von ihrer dunklen Mähne und zeigt sich im Designer-Dirndl mit strahlend blonden Haaren.

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Die bekannte TV-Moderatorin Leona König sorgt kurz vor dem Start des festlichen Trachten-Herbstes für reichlich Gesprächsstoff. Über viele Jahre hinweg war das vertraute Fernsehgesicht für ihre edle, brünette Haarpracht bekannt, die zu ihrem unverwechselbaren Markenzeichen auf den heimischen Kulturbühnen gehörte. Doch nun wagte die Kulturförderin einen mutigen Schritt und entschied sich für einen kompletten Wechsel der Haarfarbe.

Vor einem professionell beleuchteten Schminkspiegel präsentierte sich die Society-Lady ihren Followern in den sozialen Netzwerken und verkündete stolz: "Mein neuer Look!" Statt der vertrauten dunklen Locken fällt ihr nun eine helle, blonde Mähne über die Schultern.

Auffälliger neuer Look

Nicht nur die neue Haarfarbe sticht ins Auge, sondern auch die Wahl ihres Trachten-Outfits. Leona König überlässt beim Wiesn-Styling nichts dem Zufall und setzt auf höchste Schneiderkunst. Für ihren anstehenden Wiesn-Bummel wählte sie ein Modell der Designerin Kinga Mathe.

Leona König ist jetzt blond © Instagram

Das Ensemble besticht durch ein edles Samtmieder in elegantem Bordeaux, das mit feinen Zierleisten am Dekolleté verarbeitet ist. Eine hochgeschlossene, transparente Blusenpartie mit zarten Verzierungen verleiht der Tracht eine luxuriöse Note. Dazu kombiniert König eine schimmernde Schürze im gleichen Farbton, die vor dem Garderobenspiegel perfekt zur Geltung kommt.

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Der neue Look der Moderatorin spaltet das Netz. Viele fragen sich, ob das echt sein kann? Vielleicht steckt auch eine Perücke dahinter? "Das ist jetzt tatsächlich meine Haarfarbe. Ich wollte das schon seit einem Jahr machen und jetzt habe ich es gewagt", sagt sie gegenüber oe24. Sie fühle sich frischer und jünger.