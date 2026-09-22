Dschungelcamp 2027: DIESE Stars werden hoch gehandelt

Monate vor dem Start der großen Jubiläumsstaffel brodelt die Gerüchteküche um das Dschungelcamp und die prominenten Kandidaten für 2027 gewaltig.

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Die tatsächliche Besetzung fürs kommende Dschungelcamp ("Ich bin ein Star - Holt mich hier raus") gibt RTL traditionell erst im Dezember bekannt. Für die mit Spannung erwartete Jubiläumsstaffel 2027 des beliebten Formats Dschungelcamp kursieren jedoch bereits jetzt zahlreiche Namen in Fankreisen und Medien.

ER wird hoch gehandelt

Zu den heißesten Anwärtern für das Pritschenlager zählt unter anderem Jimi Blue Ochsenknecht, der zuletzt immer wieder in Reality-Formaten wie "Promi Big Brother" oder "Villa der Versuchung" zu sehen war. Für viele Beobachter gehört er zu den spannendsten Kandidaten der aktuellen Spekulationen.

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Prominente Namen im Gespräch

Auch Moderator und Komiker Elton wird seit Jahren immer wieder als möglicher Teilnehmer gehandelt, ohne dass es bisher zu einer Zusage kam. Für die kommende Staffel wird sein Name jedoch lauter denn je diskutiert. Zudem bekundete Joelina Drews in einem Podcast offen ihr Interesse an der Show: "Ich wäre nicht abgeneigt, weil ich die Challenge geil finde."

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Heiße Gerüchte um Besetzung

Die Liste der potenziellen Promis für das Dschungelcamp wächst stetig weiter, darunter findet sich: Godfrey Egbon, der durch GNTM und "Too Hot to Handle: Germany" bekannt wurde und 2026 bei "Promi Big Brother" dabei ist. Detlef Soost, der über Jahre Formate wie "Popstars" prägte und als erfahrene Größe gilt.

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Offiziell bestätigt hat der Sender RTL bislang keinen einzigen Namen für die Jubiläumsstaffel. Bis zum Winter bleibt es somit ein spannendes Rätsel, welche Kandidaten am Ende tatsächlich in das Dschungelcamp einziehen werden.